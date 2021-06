Waterschap Hunze en Aa's voert extra water uit IJsselmeer aan

Volgens het schap is het niet de bedoeling dat iedereen tegelijk gaat beregenen. Hunze en Aa's zorgt er bij een melding vooraf ook voor dat er tijdelijk extra water naar de betrokken sloten gaat.

Waterschap Vechtstromen hanteert de 'stuwregeling': boeren mogen in principe sproeien als er nog water over de stuw bij hun land stroomt. Zodra dat niet meer het geval is, geldt er een verbod.

Beregeningsverbod in het Zuiden

Boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf morgenmiddag uur geen water meer gebruiken uit beken en sloten. De waterstand in de oppervlaktewateren is heel snel gedaald, omdat het in het gebied niet veel heeft geregend, terwijl het tegelijkertijd erg warm is waardoor water snel verdampt. In het westen van Noord-Brabant gold sinds vorige week al een sproeiverbod. Waterschap Brabantse Delta breidt dat verbod vanaf vandaag uit.