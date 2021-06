Emmen zet klim uit financieel dal voorzichtig voort

Hij verwacht 2021 af te kunnen sluiten met vijf miljoen euro in de plus. Het daaropvolgende jaar zelfs met 9 miljoen. Hoe anders was dat in 2020. "Toen koersten we juist af op op een tegenvaller van 9 miljoen euro."

Het resultaat is onder meer te danken aan de ingrijpende bezuinigingen (tot 2024 12 miljoen euro per jaar) waartoe de gemeente vorig jaar besloot. Emmen ontving minder geld vanuit het Rijk en zag tegelijkertijd de kosten voor de jeugd torenhoog oplopen. De coronacrisis droeg ook bij aan het negatieve resultaat.

Geen extra bezuinigingen

"Extra bezuinigingen of belastingverhogingen zijn niet noodzakelijk in 2022", aldus Otter. Aan de andere kant weet de gemeente niet waar het de komende jaren precies voor te wachten staat. "Er moet nog een nieuw kabinet aantreden." Welke gevolgen dit heeft voor de rijksbijdrages aan gemeenten valt dus nog niet te zeggen. "Dus we maken een pas op de plaats en laten grote investeringen even voor wat ze zijn."

Wethouder Jisse Otter (Rechten: Steven Stegen RTV Drenthe)

Een andere financiële meevaller is dat Emmen meer geld krijgt voor de jeugdzorg. In mei spande de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een arbitragezaak tegen het kabinet aan. Met succes, want de arbitragecommissie vond dat het budget voor jeugdzorg met 1,9 miljard omhoog moest. Emmen krijgt als gevolg tien miljoen euro; bijna drie keer zoveel als aanvankelijk verwacht.

Vraagteken

Wethouder Robert Kleine, verantwoordelijk voor jeugdzorg, is blij met de extra fondsen. Als voorwaarde bij de toekenning moet er wel hier en daar gesneden worden, waarschuwt hij.

Bovendien is het niet zeker of Emmen de komende jaren structureel mag rekenen op een dergelijk bedrag. Ook hier spelen de keuzes van een nog aan te treden kabinet een rol. "Laten we dus niet te vroeg juichen. Het blijft een vraagteken waar we in de toekomst op mogen rekenen."

Wat betreft het snijden wil de gemeente met een kritische blik kijken naar wat zich onder de paraplu van jeugdzorg bevindt. "Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding geschrapt en ondergebracht bij onderwijs. Die taak hoort daar meer thuis." Emmen start ook een aantal initiatieven die zowel een aanscherpend als kostenbesparend effect moeten hebben.

Proeven en pilots

Zo wordt er gestart met een pilot op de scholen De Aventurijn, De Toermalijn en VSO De Atlas. Op deze locaties zitten leerlingen met een 'rugzakje'. "De leerlingen hebben qua jeugdhulp op school soms met wel tien ondersteuners te maken. Het idee is om die hulp meer te bundelen."

Daarnaast worden jeugdhulpondersteuners bij huisartsen ingezet. Met deze proef hoopt de gemeente Emmen te voorkomen dat jongeren in te zware trajecten terechtkomen. Ook loopt er een pilot waar op scholen samen met een gezinscoach gekeken wordt naar de behoeftes van kinderen.