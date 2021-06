Burgervader Klaas Smid gaat voor tweede termijn: 'Kers op de taart'

In 2015 beleefde Smid zijn vuurdoop als burgemeester. Hij volgde Hans van der Laan op en merkte al gauw hoe zijn nieuwe 'job' verschilde van zijn wethouderschap. "Het was even omschakelen", geeft Smid toe. "Opeens kom je in een hele andere rol terecht. Dan moet je zorgen dat je 'onwethoudert'. Maar ik vind het leuk om boven de partijen te staan en met een team aan de slag te gaan", aldus de voormalig wethouder van Hoogeveen en Ommen.

'We kunnen onszelf zijn'

De eerste zes jaar zijn volgens Smid dan ook voorbijgevlogen. Mede daarom zegt hij er opnieuw veel zin in te hebben. "Ik heb Noordenveld leren kennen als een gastvrije gemeente, waar heel veel gebeurt", zegt Smid. Ook het omkijken naar elkaar en de verregaande ambities van Noordenveld spreken hem aan.

Zelf kocht Smid een huis in Roderwolde. "Het bevalt ons daar uitstekend", zegt hij. "We vielen op het huis en hebben Roderwolde leren kennen als een fantastisch leuk dorp, waar wij onszelf kunnen zijn. Dat vind ik heel belangrijk."

UNESCO

Net als zijn voorganger Van der Laan, heeft Smid zich van meet af aan voorvechter getoond voor de Koloniën van Weldadigheid, waartoe ook Veenhuizen behoort. Na jaren lobbyen staat Veenhuizen op het punt om toe te treden tot de UNESCO Werelderfgoedlijst. "Ik hoop dat die status straks wordt toegekend. Dat zou voor de gemeente heel goed zijn", denkt de burgemeester.

Het mooie van het burgemeesterschap is dat je veel verschillende mensen treft en veel verschillende situaties meemaakt." Burgemeester Klaas Smid

De Omloop

Terugkijkend op de eerste zes jaar, ziet Smid veel hoogte- maar ook dieptepunten aan zich voorbijtrekken. "Het grootste dieptepunt beleefde ik afgelopen najaar, toen zestien mensen kwamen te overlijden in verzorgingstehuis De Omloop in Norg", zegt Smid. In rap tempo bezweken ouderen toen aan het coronavirus. "Dat is een nare ervaring die je bijblijft."

Een absoluut hoogtepunt is volgens Smid het behoud en de renovatie van de twee gevangenissen in Veenhuizen. "Daar hebben we lang voor gestreden."

Ook de bezoekjes aan jubilarissen en honderdjarigen geven Smid energie. "Die bezoekjes komen nu zo langzamerhand weer op gang", zegt hij. "Het mooie van het burgemeesterschap is dat je veel verschillende mensen treft en veel verschillende situaties meemaakt."

Kers op de taart

Van terugblikken naar vooruitkijken: welke uitdagingen liggen er nog voor Noordenveld? Smid kan er duidelijk over zijn. "De huidige financiële situatie van de gemeente is ingewikkeld. Daarin moet Noordenveld zich goed blijven ontwikkelen de komende tijd."

Verder verheugt hij zich erop dat er deze zomer eindelijk weer evenementen op de rol staan. "Er wordt hier veel georganiseerd. Dat is ook waar Noordenveld sterk in is. Met elkaar leuke dingen doen."

Hoewel Smid komende maand de leeftijd van 61 aantikt, hoeft hij niet geënthousiasmeerd te worden voor de komende bestuursperiode. "Of dit mijn mooiste baan ooit is? Ja. Ik heb ook heel erg genoten van mijn wethouderschap, maar dit is toch anders. Het voelt als een soort kers op de taart."