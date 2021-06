Vervuilde Gat van Reef bij Schoonebeek krijgt langverwachte sanering

Na de ontgraving van het zandwingat is de locatie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebruikt als vuilstort door de gemeente Schoonebeek. Ook de NAM maakte hier gebruik van door er boorspoeling te dumpen. Ook is er afval van derden aangetroffen.

Na het opdoeken van de stortplaats in de jaren zeventig bleek het terrein achteraf ernstig vervuild. Volgens de gemeente is er geen sprake van onverantwoorde risico's. Ingrijpen in de vervuiling van het grondwater is bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Wel is het wenselijk om de komende jaren de situatie goed in het oog te houden. Reden waarom de gemeente het eigendom op zich gaat nemen.

Zeer kostbaar

Het saneringsplan behelst het aanbrengen van een afdeklaag over het terrein. Verwijdering van het stortmateriaal uit de 17 meter diepe zandwinput is geen optie, stelt de gemeente. "Dat zou zeer kostbaar zijn en elders leiden tot een forse opslag", aldus de tekst in het raadsvoorstel.

Op deze manier hoeft het terrein ook niet voor jaren worden afgesloten en is hergebruik mogelijk. Het weiden van schapen, het telen van gras of gebruik als trainingsveld voor een hondenvereniging zijn mogelijke opties. Voor intensieve landbouw is de locatie niet geschikt. Daarvoor is de deklaag te gering, aldus de gemeente.

Als alle noodzakelijke procedures zijn doorlopen, wordt gestart met de werkzaamheden in 2022.