Boete van 50.000 euro voor schoonmaakbedrijf Fonville na fatale valpartij

Voor het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften van de Arbowet, waardoor een fatale valpartij is ontstaan, moet het schoonmaakbedrijf Fonville in Coevorden een boete van 50.000 euro betalen. Het bedrijf heeft geen veiligheidsmaatregelen genomen bij een gevaarlijke klus op het dak van een verpakkingsbedrijf in Coevorden. Hierdoor viel de 26-jarige Jelle Wachtmeester door een lichtkoepel en stortte ruim vijf meter naar beneden. Wachtmeester overleefde de val uiteindelijk niet.

Wachtmeester was op 21 februari 2019 bezig met het weghalen van papierpulp. De lichtkoepels waar hij langs moest waren niet dichtgemaakt of omheind. Er was geen sprake van een veilige steiger, stelling, bordes of iets dergelijks. Volgens de rechter werd de werknemer hierdoor blootgesteld aan (levens)gevaar. Daarnaast heeft de werkgever geen inschatting gemaakt van de risico's van de te verrichten werkzaamheden bij de onveilige lichtkoepels en heeft zij evenmin maatregelen genomen om deze risico's te voorkomen of te beperken. Het slachtoffer was hierover ook onvoldoende ingelicht. Het bedrijf heeft hiermee niet voldaan aan haar zorgplicht dat het heeft met betrekking tot die regelgeving.

Lagere boete

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een boete van 100.000 euro, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. De rechter kwam tot een lagere boete, omdat het bedrijf niet eerder is veroordeeld. Op basis van het onderzoek en op zitting is gebleken dat het in het algemeen de vereiste aandacht besteedt aan aspecten van veiligheid op de werkplek. Daarnaast heeft het bedrijf de risico's van het werken bij lichtkoepels landelijk in de branche onder de aandacht gebracht.

