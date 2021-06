Derde schoolverhuizing in vier jaar tijd, ouders in Eelde zijn bezorgd

De scholen betrekken momenteel samen in één pand aan de Boomgaard in Eelde. Maar meerdere klassen moeten dus na de zomer verhuizen naar een locatie in het naastgelegen Paterswolde.

Groeiend aantal leerlingen

"Het kwam echt uit de lucht vallen", meent bezorgde ouder Carolien Lanting. Haar kinderen gaan naar de Mariaschool. Haar oudste zal na de zomervakantie naar groep 7 gaan, en moet dus naar de andere locatie. Al voordat haar kinderen op deze locatie in de wijk Groote Veen kwamen, zaten ze op een noodlocatie. Een nieuwe locatie was in aanbouw aan de rand van de nieuwe wijk. De Mariaschool en De Veenvlinder zitten daar met SkidKinderopvang nu onder één dak.

Een mooie oplossing leek het, maar ook bij deze nieuwe locatie was al snel duidelijk dat er teveel leerlingen voor de beoogde klassen waren. "We wisten dat het gebouw te klein zou worden", gaat Lanting verder. "De speellocatie werd ook in gebruik genomen als extra klas." Daarna was er volgens Lanting een radiostilte. "Vervolgens kwam er vanuit het niets de mededeling dat een aantal kinderen extern gehuisvest zou worden."

Wij begrijpen als ouders deze keuze absoluut niet." Ouders van O.B.S. De Veenvlinder in een brief aan de gemeenteraad

Ook voor één van de kinderen van Lex Daamen betekent deze noodlocatie aan de Schoollaan in Paterswolde een derde verhuizing in vier schooljaren tijd. Zijn kinderen gaan naar O.B.S. De Veenvlinder. In een brief aan de raadsleden in Tynaarlo vraagt hij samen met andere ouders, van wie de kinderen volgend jaar naar groep 4 gaan, aandacht voor de situatie. Ze zijn onaangenaam verrast en willen een passende oplossing.

Structurele noodoplossing

"Het oude schoolgebouw is niet voor niets het oude schoolgebouw. Het kan niet meer. Ze willen er geld in pompen om er een tijdelijke locatie van te maken", wijst Daamen op het gebouw in Paterswolde. "Terwijl we in een tijd leven waarin we heel snel noodunits kunnen neerzetten bij een school. Het is bizar dat dat nodig is, maar laten we kijken naar een structurele noodoplossing."

De oplossing die nu is gekozen, is dus volgens Daamen niet de juiste keuze. De kinderen hebben door het coronavirus al een jaar achter de rug die anders was dan andere jaren. Scholieren kregen voornamelijk thuis les. Nu nog meer veranderingen doorvoeren, is niet goed voor de kinderen, menen de ouders van De Veenvlinder die een brief schreven aan de gemeenteraad. Ze willen gehoord worden. Pascal Zuidema, één van de ondergetekende, beaamt dat. "Er zijn gevallen bekend van kinderen die door dit nieuws niet goed kunnen slapen. Nog een verhuizing, de derde in vier schooljaren, helpt om een stabiele leeromgeving te krijgen."

Noodgebouw naast school is geen optie

Volgens een brief van de gemeente en de scholenstichtingen Baasis en Primenius aan de ouders hebben de scholen een onvoorziene groei doorgemaakt, waardoor een gebrek aan ruimte is ontstaan. Door de gemeente, de schoolbesturen en de scholen is gekeken naar meerdere passende oplossingen. Ook het neerzetten van tijdelijke lokalen bij het huidige schoolgebouw is besproken, maar omdat er te weinig ruimte is én het een prijzige optie is, is toch gekozen voor de locatie aan de Schoollaan in Paterswolde.

Het steekt de ouders van beide scholen dat zij niet zijn meegenomen in de beslissing. En dat het als een 'mededeling' gebracht wordt. Lanting benadrukt dat zij samen met de andere ouders van de Mariaschool er de schouders onder zet, maar vindt het jammer dat haar kind de basisschooltijd niet op de 'mooie nieuwe locatie' kan afsluiten.

'Nieuwbouwwijken hebben aantrekkende werking'

Ook VVD-raadslid Edwin Hageman maakt zich zorgen om de situatie. Omdat de gemeente moet zorgen voor goede onderwijshuisvesting, klopten bezorgde ouders onder meer bij hem aan. Vervolgens kaartte Hageman de situatie opnieuw aan bij de gemeente Tynaarlo. Volgens de VVD'er is het een situatie die men kon zien aankomen. "Groote Veen is een nieuwbouwwijk met nieuwe scholen. Dat heeft een aanzuigende werking, en daar moet je rekening mee houden. Er is gewoon niet slim gebouwd", meent hij.

Verbouwing aan de Schoollaan

Het gebouw aan de Schoollaan wordt nu klaargemaakt voor de komst van de leerlingen. Maar zij zijn niet de enigen die zullen intrekken in het gebouw. De bibliotheek verruilt de oude locatie, 't Punthoes, uiterlijk op 1 januari 2022 ook voor de locatie aan de Schoollaan. Het gaat om een tijdelijke oplossing waar de gemeenteraad in mei nog 130.000 euro vrij voor maakte, zodat een verbouwing plaats kan vinden.

Ouders van kinderen die op De Veenvlinder zitten, maken zich zorgen om de verbouwing voor de bibliotheek. Het zal voor overlast zorgen, schatten de ouders in. "Hoe kunnen kinderen veilig naar school gaan als er nog wordt verbouwd?", vragen ze zich af.

Gymzaal te ver

Daarnaast zullen de kinderen voor gymlessen naar de locatie bij Groote Veen moeten gaan. Een wandeling van zo'n twaalf minuten. "Dat zijn grote-mensenpassen, niet die van een groep kinderen", vertelt Zuidema. De ouders zijn bang dat het ten koste gaat van de effectieve leertijd van hun kinderen.

Lex Daamen hoopt dat er snel een passende permanente oplossing wordt gevonden voor het te kleine gebouw van de scholen in Groote Veen in Eelde (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Welke langetermijnoplossing?

Ondanks dat Lanting en Daamen de scholen zelf en het nieuwe gezamenlijke schoolgebouw erg fijn vinden, baart de situatie hen zorgen. Zo betekent het voor Daamen, als De Veenvlinder besluit twee jaar achter elkaar de groepen 4 naar de noodlocatie te sturen, dat hij twee jaar lang heen en weer moet pendelen tussen de oude en nieuwe locatie.

Het gesprek tussen de school en de ouders moet daarom op gang gebracht worden, meent hij. "Het belang van een kind moet voorop staan. Helemaal voor kinderen van zes, zeven of acht jaar oud. Hoe kun je hen ineens zo isoleren op een andere locatie? Weg bij hun vriendjes en vriendinnetjes, die ze dan niet meer zien op het schoolplein. Weg bij hun broertjes en zusjes."

Zelfstandigheid

Lanting had ook liever een andere oplossing gezien, maar in deze situatie vindt ze het fijn dat de Mariaschool ervoor heeft gekozen om de groepen 7 en 8 naar de andere locatie te sturen. "Zij zijn redelijk zelfstandig. Maar ik maak me wel zorgen om de toekomst. Dit gebouw is te klein en blijft te klein. Hoe gaat de gemeente voor een oplossing zorgen?"

Denkwijze

Omdat de groei volgens de gemeente erg onzeker is, wordt er nog niet gekeken naar permanente huisvesting vanaf augustus 2023. Tynaarlo gaat samen met de schoolbesturen en de scholen een denkwijze uitwerken. De ouders van leerlingen van beide scholen hopen op een goede oplossing voor hun kinderen. Een oplossing waar zij meegenomen zullen worden in de beslissingen die worden gemaakt. "Wij willen heel graag dat de kindertjes bij ons in de wijk naar school kunnen gaan", meent Lanting. "Ik hoop dat het een proces wordt waarin de ouders én de wijkbewoners gezamenlijk worden betrokken."