Schaapskudde Marsdijk verlost van wollig jasje

De vier schaapscheerders hebben een duidelijke routine te pakken. Aan de rechterkant grazen de schapen die nog geschoren moeten worden. Ze worden door de schaapsherder en zijn hond in kleine groepen naar de scheerders gebracht. Een van de scheerders pakt het beest vast en brengt het naar zijn collega's toe, waarna de vacht van het beestje eraf wordt gehaald. Zodra alle schapen uit die groep aan de beurt zijn geweest, mogen ze aan de linkerkant verder grazen. Zo gaat het de hele dag door.

Twee minuten

Het scheren van een schaap duurt maar twee minuten. "Het zijn professionele scheerders uit Polen", legt schaapsherder in opleiding Arnout Snippe uit. "Ze scheren bij allerlei schapenbedrijven en kuddes. Ze doen goed hun best."

Dat het vachtje van het schaap eraf gaat is goed voor de gezondheid van het dier. "Met deze warmte kunnen broeiplekken ontstaan bij schapen. Bijvoorbeeld onder de oksels. Vliegen kunnen zich daarin nestelen. Die leggen daar hun eitjes en dan krijg je maden. Die maden vreten gewoon hun weg in de schapen. Scheren is daar een preventieve maatregel voor", vertelt de schaapsherder.

De schaapscheerders doen ongeveer 2 minuten over het scheren van een schaap (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Gratis schapenwol

Of de schapen zelf de logica erachter begrijpen vindt Snippe moeilijk te zeggen. "Ze gedragen zich wel anders. Ze zien er anders uit en voelen de wind en de zon op hun huid. Dus het voelt wel anders voor ze." Ook moeten de schapen oppassen dat ze na het scheren hun huid niet verbranden. De geschoren schapen grazen daarom in de schaduw verder.

Van al die honderden schapen komen zakken vol wol af. Mensen uit de omgeving mochten langskomen om het schapenwol gratis op te komen halen. Het is de eerste keer dat dit gedaan wordt. Het wol wat overblijft moet namelijk opgehaald worden, en daar betaal je een paar cent per kilo voor. Snippe: "Alles wat mensen meenemen voor hun hobby is mooi meegenomen."

Zakken vol schapenwol komen van de schapen af (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Spinnen of vilten

Er kwamen tientallen mensen op deze actie af, zoals Debby Vos. "Ik ga het wol spinnen of vilten", zegt ze. "Dat heb ik jaren niet gedaan, maar ik zag het berichtje voorbijkomen en heb nog twee spinnenwielen op zolder." Ook Danielle de Noord gaat iets creatiefs doen met de wol. "Ik ga de wol elkaar vilten en een kleedje maken voor mijn katten", lacht ze.

Ad Pluijmers komt voor de tweede keer aanlopen om wol op te halen. Hij is op pad gestuurd om schapenwol te halen voor zijn vrouw. "Ze is beeldend kunstenaar en vindt het een mooi materiaal om iets mee te doen", vertelt hij. "Het is toch een materiaal dat je normaal gesproken niet om handen hebt. Het is geweldig dat je er iets nuttigs mee kan doen."

