'Leefbaarheid Angelslo verbeteren door meer variatie in woningvoorraad'

Dat is een van de conclusies uit de tussentijdse evaluatie van de speciale wijkaanpak voor Angelslo. Het college wil het programma, dat drie jaar geleden in het leven werd geroepen, verlengen tot 2025. Het achterliggende idee is om de vele sociale problemen in de wijk met 7.700 inwoners het hoofd te bieden. Denk daarbij aan drugsoverlast, criminaliteit en verpaupering.

Negatief in het nieuws

Rond 2016 kwam Angelslo om die redenen regelmatig negatief in het nieuws. Onder de noemer Toekomstbestendig Angelslo stak de gemeente extra energie in de wijk om het tij te doen keren. Een tussentijdse evaluatie leert dat zaken de goede kant opgaan. Zo hebben zich sinds de start geen incidenten voorgedaan waarbij de gemeente moest ingrijpen. Zoals het sluiten van een pand aan de Husingecamp in november 2016. Vanuit die woning werd veel overlast ervaren.

Ook kijken inwoners positiever tegen de leefbaarheid van hun woonomgeving aan. Het veiligheidsgevoel is alleen achtergebleven en niet alle problemen zijn verholpen. Er blijft dus genoeg te wensen over, aldus wethouder Jisse Otter en programmamanager Bert van der Veen. Een verlenging is daarom wenselijk.

Kwetsbare groepen

De wijk werd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw uit de grond gestampt vanwege de enorme groei die Emmen als industriestad doormaakt. Monotone reeksen aan flats en rijtjeswoningen werden gebouwd.

Tegen het einde van de vorige eeuw valt op dat vooral bewoners met een middeninkomen of een hoger inkomen uit de wijk wegtrekken. De meest kwetsbare groepen blijven achter. Tegelijkertijd raakte de woningvoorraad verouderd, de huizenverkoop stagneerde en de leegstand en verpaupering namen toe.

Onder inwoners ontstaat het beeld van een armoedige wijk die er steeds verder op achteruitgaat, stelt kennisinstituut Platform 31 in 2018 na onderzoek.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Gekeken wordt naar een wijkfonds om verbeteringen mogelijk te maken. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Gespikkeld woningbezit

De gemeente overweegt en onderzoekt daarom momenteel een aantal opties om de aantrekkelijkheid en het aanzicht van de wijk te verbeteren. Woningverbetering verloopt alleen moeizaam.

Meerdere woonblokken in de wijk bestaan uit zowel huur- en koopwoningen. Rond de eeuwwisseling verkochten veel corporaties huizen aan particulieren. Die woningen raakten deels in verval, omdat de nieuwe eigenaren niet altijd de middelen hebben om iets aan hun huis te doen. Van der Veen: "We kijken of het niet beter is die woningen meer terug te brengen onder de hoede van de corporaties. Zij verbeteren de woning en de bewoner kan blijven waar hij zit." Een haalbaarheidsonderzoek daarnaar loopt nog.

Kamerverhuur

Het kamerverhuurbeleid is inmiddels ook aangepast. Van der Veen: "Bij verhuur door corporaties is er sprake van regie en beleid, maar bij kamerverhuur ontbreekt dat." In de wijk worden bijvoorbeeld groepen studenten en arbeidsmigranten in een woning ondergebracht, waarbij er in sommige gevallen overlast wordt ervaren.

Van der Veen: "Het huidige vergunningenbeleid is inmiddels hierop aangepast. Per woonblok mag slechts één woning voor kamerverhuur worden aangeboden." Volgens Otter is het ook zorg om voor studenten en arbeidsmigranten aparte voorzieningen te realiseren. "Op die manier wordt het minder aantrekkelijk om vier mensen in hetzelfde huis te stoppen."

Wijkfonds

Alles valt of staat met de bekostiging. Het idee is daarom om een speciaal wijkfonds op te zetten. De raad beslist in de tweede helft van het jaar over de voortzetting van dat programma en in het verlengde het fonds.

Otter wil daarbij verder kijken dan subsidies als voedingsbron voor dit fonds. "We moeten ook naar mogelijkheden kijken om zelf geld te verdienen. Angelslo beschikt over veel groen, misschien een beetje bovenmatig. Een idee is bijvoorbeeld om een deel te kappen in combinatie met sloop, om zo bouwkavel te creëren. De opbrengst van de verkoop gaat dan rechtstreeks in dat potje."

Ook bevinden zich er volgens de wethouder nog wat lege plekken die in aanmerking kunnen komen voor woningen. Hij wijst ook naar de panden van het Drenthe College. "De school gaat verhuizen en dat biedt perspectief voor wonen op deze locatie."

Eenzijdig woningaanbod

Inzetten op woningen voor midden- en hogere inkomens helpt ook de de wijk naar een hoger plan te tillen, meent Otter. "Door het eenzijdige woningaanbod, zoeken inwoners sneller hun heil buiten de wijk als ze willen verhuizen." Kortom, een trend die gekeerd moet worden.

Alle plannen vallen of staan met de beschikbare middelen. De gemeente heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. "Dat heeft ook een effect gehad op de wijkaanpak", aldus Otter.

Huisvestingsfonds

Een flinke boost zou de toekenning van het Huisvestingsfonds zijn. Samen met drie andere gemeenten diende Emmen dit voorjaar een aanvraag voor 30 miljoen euro in bij dit fonds. Het geld is bedoeld voor de verduurzaming en verbetering van woonomgevingen. Rond de zomer wordt bekend of het geld wordt toegekend. "In dat geval kunnen me meteen stevige stappen zetten wat betreft Angelslo."