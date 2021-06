Drenthe zoekt verkoeling op eerste tropische dag

De schapen van schaapskudde Marsdijk hebben vandaag de kapper op bezoek. Zij worden ontdaan van hun warme winterjas. Geen overbodige luxe, legt leerling herder Arnout Snippe uit. "Ze hebben het wel warm ja, en met dit weer kunnen vliegjes eitjes in hun vacht leggen." Maar door het scheren zijn de schapen zo goed als kaal. "Ze kunnen zeker verbranden, dus ze moeten wel de schaduw in", aldus Snippe die blij is dat hij geen driehonderd schapen moet insmeren met zonnebrand.

Koud water bij vaccinaties

Niet alleen de schapen hebben het warm. Overal loopt de temperatuur op. En dat merken ze ook bij de GGD. Het vaccineren tegen corona gaat door, maar er zijn wel maatregelen genomen om te voorkomen dat personeel en mensen die een prik krijgen, de tent uit zweten. "Vandaag en gisteren zijn de openingstijden aangepast, nu zijn overal koelinstallaties geplaatst waardoor we morgen weer de hele dag kunnen prikken", legt GGD-arts Jac Korsten uit. Op alle locaties wordt ook koud water uitgedeeld.

Maar kun je de zon in als je bent ingeënt? "Dat kan zeker", zegt Kortsten. "Maar ook dan geldt hetzelfde advies dat we normaal geven. Niet te lang en zeker niet onbeschermd. Deel je dag in in blokjes, wissel binnen en buiten af en zorg voor verkoeling. En in huis kun je natuurlijk het beste de ramen en gordijnen dicht doen om de warmte buiten te houden."

Wat ook kan is een verfrissende duik nemen. In een zwembadje in je eigen tuin of bij een zwemplas. Bij de Baggelhuizerplas is het vanmiddag redelijk druk en het zwemwater volgens sommigen best warm.