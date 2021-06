Marktkooplui Orvelte gedupeerd door 'onzorgvuldige' gemeente

Ze heeft nog wat verse kazen en worsten, maar een kans om die te slijten krijgt Nanny Steenhuis niet meer. Van de vier markten in juni werden er twee op het laatste moment afgeblazen, waardoor ze met de overgebleven voorraad blijft zitten.

"Hier bijvoorbeeld", zegt Steenhuis terwijl ze een stuk jonge graskaas laat zien. "Dit stuk moet snel worden verkocht, want dat kun je niet vier weken bewaren. En ook de droge worsten zijn over een maand niet lekker meer."

Te gul met de toezegging

Met haar zijn er 45 andere marktkramen die de dupe zijn van de situatie. De organisatie van de drukbezochte markt vroeg in mei vergunningen aan voor vier zondagen in juni. Twee zondagen liep de markt zonder problemen. Totdat de gemeente de vergunning plots introk.

Burgemeester Mieke Damsa ziet in dat ze onjuist heeft gehandeld. "We zijn te gul geweest met de toezegging", licht ze toe. Ze heeft naar eigen zeggen een inschattingsfout gemaakt en is onzorgvuldig geweest in het opvolgen van de coronaregels. "De andere weekmarkten zijn geen probleem", legt ze uit. "Maar dit betreft een evenement. Het heeft een grote aanzuigende werking op de omgeving waardoor het risico bestaat dat het te druk wordt." Volgens haar heeft de gemeente die nuance gemist. Om in één lijn te staan met andere gemeentes, trok Damsma daarom de vergunning weer in.

Tranen in de ogen

Tot woede van organisator Manuela Huisman. "Sommige ondernemers hebben tranen in hun ogen", vertelt ze. "De standhouders grabbelen hun laatste geld bij elkaar om hun waar te verkopen en dan worden ze op deze manier gedupeerd. Ten onrechte nog wel."

Ze krijgt bijval van de gemeenteraad. Gemeentebelangen Beilen-Smilde-Westerbork stelde schriftelijke vragen. "Na een moeilijk jaar missen de ondernemers nu opnieuw inkomsten door twee markten die niet doorgaan", zegt Jan Jonker van de andere Gemeentebelangen. "Ik vind het nogal wat dat de ondernemers zo worden behandeld."

Gesprek

Huisman hoopt dat de gemeente het inkomstenverlies voor alle standhouders compenseert, met 500 euro per kraam. Dat heeft de burgemeester Damsma nog niet toegezegd. Wel wil ze met de marktkooplui in gesprek. Maar of Huisman dat aanbod accepteert is de vraag. "Van een dialoog kunnen we niet eten", besluit ze.