'Klepto-kat' Lotje rooft heel de wijk Marsdijk in Assen leeg

Sokken, mondkapjes, haarelastiekjes, speelgoed, bouwmaterialen en lingerie. Je kunt het zo gek niet bedenken, vertelt Kuijper. "Ik denk dat ze de afgelopen jaren wel meer dan honderd spullen heeft gestolen."

Walhalla

Toen de familie Kuijper een paar jaar geleden in de Marsdijk in Assen kwam wonen, dachten ze dat Lotje er wel mee op zou houden. Maar de nieuwe omgeving was juist een walhalla voor de kleine kleptomane. "Ze stal de hele waslijn van de buren leeg." Kuijper lacht als ze eraan terugdenkt. "Dat was best even beschamend, hoor. Ze kwam met al hun lingerie aanzetten."

Volgens de poezenliefhebber is het gedrag van haar kat behoorlijk uniek. "Er zijn vast wel meer katten die dit doen, maar beslist niet zoveel. En de hoeveelheid spullen waar Lotje mee thuiskomt, en dat dat ook echt elke dag is, dat is toch wel redelijk uitzonderlijk."

Eigen Facebook- en Instagram-pagina

Kuijper schrijft over de avonturen van haar drie katten op de Facebook-pagina Ons Marsdijk. Omdat die verhalen zo'n succes zijn, krijgt Lotje binnenkort haar eigen Facebook- en Instagram-pagina. "Lotje is een diva, een dikke boef", zegt Kuijper met een grote grijns. "Maar toch zijn de mensen dol op haar, hoor."

Of ze niet iets aan het gedrag van haar kat moet doen? Welnee, zegt ze. "Gelukkig wordt ook niemand boos. Dat heeft ook helemaal geen zin. Want tja, wat kunnen we eraan doen?" De gestolen spullen die nog van waarde zijn, zoals kleding, wast Kuijper vaak uit. Ze post er foto's van op Facebook. "Als mensen iets kwijt zijn, dan kom ik het graag terugbrengen."