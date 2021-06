Leerstraf voor man die twee jongens uit Meppel beroofde en bedreigde met mes

In april 2020 spraken hij en een vriend af met twee Meppelers in Appingedam. De afspraak ging via Telegram, en de ontmoeting was in Appingedam. Daar zou een (nep-) tas van het merk Louis Vuitton worden geruild tegen een jas. De jongens uit Meppel werden bedreigd met een mes en moesten de tas afstaan, zonder dat zij iets terugkregen. Ook werd bij één van hen een zonnebril van het hoofd gegrist.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van een half jaar. De officier van justitie vond daarnaast bewezen dat de jongen een ander met een schaar verwondde. De rechter veroordeelde hem hier niet voor, omdat de Groninger uit noodweer gehandeld zou hebben.

Wilders

Naast de beroving in Meppel kreeg de Groninger de straf ook opgelegd voor het bedreigen van PVV-voorman Geert Wilders op sociale media. Hij was 17 jaar oud toen hij in oktober van vorig jaar via Instagram de politicus het volgende berichtte: 'In sha allah gaan we 27 kogels door jouw lichaam heen schieten' en '7 x steken met een schroevendraaier in je knie, we nemen je mee naar een bezemkast of schuur'.

Dit was een grapje, zei de Groninger twee weken geleden tegen de rechter. Omdat hij nog minderjarig was toen dit gebeurde, werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. De rechter noemde de bedreiging kwalijk, omdat de politicus toch al regelmatig bedreigd wordt.