Advocaat Gerrit Jan van D.: 'Seponeren aangifte logisch'

Het zedendelict zou de 68-jarige Van D. hebben gepleegd in Ermelo, waar hij met zijn jongste kinderen woonde. Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat het strafbare feit weliswaar bewijsbaar is, maar seponeert de zaak omdat "een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur heeft". Van D. werd eerder in een zorginstelling geplaatst.

Gezondheidsproblemen

"Dit was te verwachten", reageert advocaat Snorn op het seponeren van de aangifte. Van D. trok in maart bij zijn kinderen in, nadat de rechter besloot dat een strafproces tegen de man niet mogelijk is. Door gezondheidsproblemen kan hij zich niet goed verdedigen tegen de aanklachten. "Met die uitspraak in het achterhoofd zou het heel vreemd zijn geweest als het OM nu een ander besluit had genomen", zegt Snorn. "Dit is een logische uitkomst."

De advocaat stoort zich overigens aan het gegeven dat het OM meldt dat het zedendelict 'bewijsbaar' is. "Mijn cliënt is niet gehoord. En dat staat zijn gezondheid ook niet toe. Of het bewijsbaar is, zoals het OM nu schrijft, blijft dus de vraag. Daar zullen we nooit achter komen."

Opname

De gemeente Ermelo legde Van D. eind april een huisverbod op. Het OM bepaalde in mei dat hij negentig dagen niet in de buurt mocht komen van de woning. Met het sepot komt hieraan een eind.

Wat nog wel overeind staat is de gedwongen opname van de Ruinerwold-vader binnen de zorg. "Die zaak loopt nog", weet Snorn. "Maar daar sta ik mijn cliënt niet in bij. Ik doe alleen strafrecht."

