Oehoe-legsels in Drenthe mislukt

Het minst gelukkig was het paartje dat in het Drents-Friese Wold een nest had. Dat bracht wel een stel jongen groot, maar toen die op het punt van uitvliegen stond, waaide het nest de boom uit. Daarna is niets meer van de jongen vernomen.

Vrijwilligers hebben nog wel een paar avonden gezocht en geluisterd of ze de jongen konden horen, maar dat heeft niets opgeleverd. Volgens oehoe-kenner Hans Hasper hebben de jonge uilen het waarschijnlijk niet overleefd. "Ze maken het geluid dat een beetje tussen een gaai en een blauwe reiger zit, dus dat hoor je heus wel." Wat er verder met de jongen is gebeurd, is onduidelijk. Mogelijk zijn ze verhongerd of gegrepen door een roofdier.

Slecht broedseizoen

Ook het legsel van het stel dat vorig jaar in de omgeving van Emmen jongen grootbracht, is mislukt. Wat hiervoor de reden is, is niet bekend. Verder heeft er nog een hele tijd een oehoe zitten roepen in boswachterij Hart van Drenthe, maar ook hier zijn geen jongen gevonden.

Volgens Hasper is het niet alleen in Drenthe een slecht broedseizoen voor de oehoes: "Ik zie het ook in Duitsland, daar volg ik ze al vijftien jaar. Daar zijn ook heel veel nesten mislukt." De oorzaak is onduidelijk. "Misschien heeft het met het voedsel te maken. Dat is er dit jaar gewoon te weinig."

Deze jonge oehoe werd vorig jaar op een industrieterrein grootgebracht. (Rechten: Hans Hasper)

Leren zich staande te houden

Hoewel het dus een dramatisch jaar is voor de oehoes in Drenthe is Hans Hasper niet pessimistisch. "Je ziet dat wel vaker als een grote roofvogel een nieuw gebied ontdekt. Dan moet hij leren zich er staande te houden. De oehoe-paren zitten nog steeds in Drenthe, dus de kans is groot dat ze het het volgend jaar weer proberen. En misschien is het dan wel succesvol."

Oehoes broeden sinds 2019 in onze provincie. In dat jaar werden al grote jongen ontdekt in het Drents-Friese Wold door een toevallige voorbijganger.

