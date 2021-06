CU-raadslid Bert Wienen vertrekt uit raad Assen vanwege verhuizing

Bert Wienen viert in 2018 de verkiezingsoverwinning in Assen samen met wethouder Harmke Vlieg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Wienen zou na deze bestuursperiode sowieso al stoppen, omdat hij het na twaalf jaar in de raad wel genoeg vindt. Hij deed daarom in november al een stap terug als fractievoorzitter en gaf het stokje over aan Bouke Weening, om te zorgen voor 'een zorgvuldige overdracht'.

Start nieuwe schooljaar

Maar hij stapt nu toch eerder op als raadslid, omdat ook zijn vrouw in Zwolle komt te werken, net als Wienen zelf. En ze willen de kinderen straks met het nieuwe schooljaar op hun nieuwe school laten starten. Daarom vertrekt het gezin in augustus naar Hattem.

Wienen was vanaf 2006 steunfractielid van de ChristenUnie en kwam in 2010 in de Asser raad. Vanaf 2014 was hij fractievoorzitter. Met hem als lijsttrekker won de ChristenUnie in 2018 de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. De partij werd met vijf zetels voor het eerst de grootste partij in de provinciehoofdstad.

In een brief aan burgemeester Marco Out, waarin hij zijn ontslag als raadslid indient, schrijft Wienen dat het ontslag hem zwaar valt. "Ik heb het werk als raadslid met veel plezier en energie gedaan. Het voelde als een voorrecht om zo bij te dragen aan de samenleving in Assen."

Weinig geluk met eerste college

Wienen was in 2018 grondlegger van het college van ChristenUnie, Stadspartij PLOP, GroenLinks en VVD. Maar dat college kende weinig geluk. Twee wethouders, Gea Smith (GroenLinks) en Roald Leemrijse (VVD), sneuvelden al snel, en werden opgevolgd door twee wethouders van buiten Assen: Karin Dekker en Mirjam Pauwels. En in 2019 stapte PLOP uit onvrede uit de Asser coalitie en daarmee verdween ook wethouder Janna Booij van het toneel.

Vervolgens kwam Assen financieel onder preventief toezicht te staan van de provincie vanwege miljoenentekorten, terwijl er nog geen nieuw college was. CU-fractievoorzitter Wienen maakte er geen geheim van dat hij destijds van de hele situatie 'flink baalde'. Sinds vorig jaar bestaat de coalitie in de provinciehoofdstad uit ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66 en SP. Daarmee keerde de rust politiek-bestuurlijk weer terug in Assen.

Vlieg stopt na deze periode

Bert Wienen zal in de raad opgevolgd worden door Rien Jongman, die nu plaatsvervangend raadslid is. Behalve Wienen, verliest de ChristenUnie in Assen straks nog een bekend gezicht. Wethouder Harmke Vlieg, die nu voor de tweede periode bestuurder is in Assen, stopt er na maart ook mee, zo heeft ze RTV Drenthe laten weten. Voordat ze wethouder werd in 2014, zat ze acht jaar in de gemeenteraad en was ze vanaf 2009 fractievoorzitter.

