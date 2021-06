Na 52 jaar wordt de gele trui van oud-wielrenner Henk Benjamins gesigneerd

Benjamins toont vol trots de gele trui (Rechten: Eigen foto)

Teamwork

Toen Benjamins doorkreeg dat hij zelf niet zou winnen, ging er bij hem een knop om en ging hij vol voor de winst van z'n ploeggenoot. "We hebben heel wat zweetdruppeltjes voor hem moeten laten", vervolgt Benjamins. "Met veel plezier. En Joop die won en dat geeft veel genoegdoening."

De Franse bergen vormden voor Benjamins de grootste uitdaging. "De bergen zijn mooi, maar je moet er tegenop. Een klein bergje zoals in Zuid-Limburg was voor mij geen probleem. Dat kon ik met kracht verwerken. Maar een echte col, dat is iets anders. Als je dan soms 15 of 20 kilometer moet klimmen, twee of drie bergen achter elkaar... nee, dat was niet voor mij weggelegd."

'Elegantste renner'

Benjamins won dan zelf wel niet de Ronde van de Toekomst, maar hij is wel vaak uitgeroepen tot 'elegantste renner'. "Er werd elke dag een elegantste renner uitgekozen," vertelt Benjamins, die zichzelf niet graag op een voetstuk zet. "Ik had een goede stijl en zag er graag verzorgd uit", legt hij uit. "En ik was denk ik behulpzaam naar ploeggenoten, die moest ik wel eens moed inspreken: 'Kom op jongens, nog een paar uur, dan zitten we achter een lekkere maaltijd'. Een tour rijdt je niet alleen voor je plezier, natuurlijk. Het is afzien tot en met."