Nieuw probleem voor horeca en evenementenbranche: personeelstekort

"We hebben nu al te weinig mensen en dat is erg jammer want je wilt iedereen toch zo goed mogelijk bedienen. Ik hoor het ook van collega's in Assen die naarstig op zoek zijn naar nieuwe werknemers, zeker als we vanaf volgende week zaterdag tot middernacht open mogen zijn", zegt Obbes vanaf een goed gevuld terras. "Als er niet genoeg personeel is moet iedereen meer uren draaien. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je houdt het wel even vol, maar de druk wordt dan wel heel erg hoog."

Ook evenementenbranche zoekt personeel

Ook de evenementenbranche mag weer steeds meer aan de slag. Ook daar is een tekort een personeel, zo zeggen verscheidene tentenbouwers tegen RTV Drenthe. Spijkerman evenementenverhuur uit Meppel levert allerlei spullen voor evenementen. Ook daar begint het weer het te lopen. "Het is nog een beetje rijden met de handrem erop. We hebben opdrachten voor grote projecten binnen, zoals de Formule 1. Maar veel evenementen zijn nog altijd onzeker of gaan nog niet door", vertelt eigenaar Carlo Spijkerman. "Wat je aanneemt moet je uitvoeren, maar last-minutes worden steeds moeilijker, we moeten nu soms al nee verkopen omdat we vol zitten. We hebben tijdens de coronacrisis afscheid moeten nemen van tijdelijke krachten. Die wilden we eigenlijk een vast contract geven, maar toen kwam de Intercity eens stil te staan. "

Spijkerman kan dan ook geen blik mensen opentrekken als er veel aanvragen voor evenementen komen. "Een klein blikje", zo zegt hij lachend. "We zullen dan ook eerst met uitzendpersoneel gaan werken. Ik voorzie dat er in het najaar en in de winter niet veel evenementen zullen zijn. Het is nog te onzeker om mensen aan te nemen, ik kan nieuw personeel ook weinig bieden."

Horeca minder sexy

Volgens Obbes lijkt het erop dat werken in de horeca niet meer zo sexy gevonden wordt in vergelijking met vroeger. "Maar dat is onterecht. Ook hebben veel mensen zich tijdens de coronacrisis laten omscholen en zijn in andere sectoren terecht gekomen. daar zijn ze ook in de watten gelegd, dus die komen niet meer terug. Ik heb ook tijdens de coronacrisis 12 mensen in de zorg kunnen onderbrengen. Dat scheelde mij loonkosten, maar twee goede krachten zijn in de zorg gebleven."

Obbes heeft contact gelegd met Werkplein Drentsche Aa om op die manier personeel voor de horeca te kunnen vinden. "Het Werkplein heeft veel mensen in de kaartenbak zitten. Misschien hebben ze geen ervaring, maar dat kunnen we ze wel leren. Als ik voor 't Wapen praat dan kunnen we nog zeker zes mensen gebruiken om hier te werken."