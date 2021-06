Speaker tijdens de TT: 'Voor je het weet is het alweer zondagavond'

Drie dagen lang zitten ze in de omroepcabine in de toren op het circuit. Vanuit die toren doen ze verslag van de trainingen en wedstrijden, geven achtergrondinformatie en brengen het laatste nieuws. Maar lang niet alle bezoekers verstaan natuurlijk Nederlands. Op de TT komen - behalve dit jaar - duizenden mensen uit andere delen van Europa. Zij worden aangesproken in het Engels. En omdat een groot deel uit Duitsland komt, verzorgt het circuit het commentaar ook in die taal.

De stem van José Martin

Die bezoekers horen vaak de stem van José Martin, die hen in het Engels en Duits aanspreekt. Maar Martin zit er niet als vertaler van wat er in het Nederlands gezegd wordt. "Natuurlijk luister je en kijk je met elkaar mee, maar we zitten er allemaal als volwaardig commentator. We zijn goed op elkaar ingespeeld, alles loopt heel gesmeerd."

De speakers zijn er ook om de bezoekers te vertellen wat ze niet altijd op de grote schermen kunnen zien. "Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat een Duitstalige coureur ergens rond plek twintig rijdt. Die zie je dan niet altijd op de schermen voorbijkomen."

Huiswerk

En om de kennis van Duitse teams en coureurs op peil te houden, moet je tijdens het motorsportseizoen je huiswerk doen. "De TT is een van de races in het WK, dus om bij te blijven volg ik de races gedurende het hele seizoen, houd nieuwssites bij en doe research naar met name teams met een Duitstalige achtergrond."

Normaal gesproken proberen de speakers ook op de paddock bij de teams langs te gaan. Vanwege het coronavirus gebeurt dat dit jaar niet. "Op een trainingsdag heb je zo gezamenlijk een heleboel kennis, die we kunnen gebruiken in onze verhalen voor de mensen op de tribunes."

Bij de start van de racedag wordt het publiek eerst nog even bijgepraat over de afgelopen dagen. Tijdens de race heeft Richard van der Made de lead en wordt daarbij ondersteund door Corné Klein. Jan de Rooij doet dat ook, maar moet halverwege de race al naar het podium voor de latere prijsuitreiking. "En ik kom regelmatig tussendoor met mijn eigen verslag van de wedstrijd. Daarbij doe ik steeds een blokje in één taal: Duits of Engels. Je moet toch even schakelen in je hoofd en ik heb gemerkt dat bij raceverslaggeving het gebruik van twee talen in één blokje commentaar niet prettig werkt."

Het speakerteam met Van der Made, Klijn, Martin en De Rooij (Rechten: José Martin)

TT-DNA kwam pas later

De geboren Groningse groeide niet op met de TT. "We stonden vroeger ieder weekend op de camping in Eext, dus dan kwam je de TT-bezoekers wel tegen. Maar we gingen ook wel langs de N33 zitten kijken naar motoren." Toen had Martin nog niet het gevoel dat ze daar echt bij moest zijn. "En nu zit ik er middenin. Ik ben er zo ingerold."

Later krijgt ze meer interesse in de motorsport door haar partner en door haar werk. Martin werkt van 1989 tot 2000 bij RTV Drenthe. In die jaren is ze ook betrokken bij de TT-uitzendingen. "Dat was mede doordat er een aantal Duitse coureurs meereed." Martin is opgeleid tot lerares Duits en spreekt die taal vloeiend. Rond 2008 werkt ze voor het eerst als commentator tijdens de TT. Ze is alleen tijdens de TT en de World Superbike actief als speaker.

'Voor je het weet, is het zondagavond'

Voor Martin is de TT niet in één zin te omvatten. "Het is een combinatie van factoren", zegt ze. "De motorsport is mooi, maar ook de samenwerking met collega's en het spelen met taal." Elk jaar kijkt ze enorm uit naar de races. "Je begint op donderdagochtend en voor je het weet is het zondagavond. Je hebt zoveel lol met elkaar. Je ziet alle mensen van het circuit weer, ook de vrijwilligers. Het is één grote familie."

Een TT is geslaagd als er geen ongelukken zijn gebeurd en iedereen veilig naar huis kan, vindt Martin. "En natuurlijk als we prachtige races hebben gezien. Mooi weer erbij is ook fijn. Ik zit natuurlijk in een toren, zonder hitte, kou of wind. Maar voor de bezoekers op de tribunes is het mooi als ze het naar de zin hebben."

Volgens Martin heeft de TT altijd bijzondere momenten. Ze kan er dan ook niet één memorabel jaar uitpikken. Wel vindt ze het mooi als het publiek reageert. "Want je doet het voor die mensen. Valentino Rossi doet het altijd goed. Als hij won, stond iedereen op de banken." Maar een kick krijgt ze er niet van. "Nee hoor, want het gaat niet om jou. Als je dat wel wil, moet je maar ergens op een podium gaan staan. Ik heb gewoon mazzel dat ik dit mag doen", zegt ze.

Dit jaar geen speaker

Maar vorig jaar deed ze dat voor het eerst niet. Vanwege de wereldwijde coronacrisis werd een historische beslissing genomen: de TT ging niet door. "Dat was heel raar", vindt ze. Dit jaar zijn op vrijdag, zaterdag en zondag elke dag maximaal 11.500 Nederlandse bezoekers welkom. Duitsers, Engelsen en mensen uit andere landen mogen niet komen. Martin werkt ook dit jaar dus niet als speaker. Helaas. Wel maakt ze volgende week deel uit van het mediateam. Zo is ze dus toch bij de TT.

En dat is haar veel waard. Toch is dat gevoel lastig onder woorden te brengen. "Je kan anderen eigenlijk niet uitleggen wat de TT is. Misschien een beetje een rare vergelijking, maar carnaval kun je ook niet uitleggen. Met de TT is dat eigenlijk net zo."