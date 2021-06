Persconferentie vanavond te zien bij RTV Drenthe, horeca wacht gespannen af

Meer mogelijkheden voor discotheken en nachtclubs, het advies om thuis te werken vervalt en de mondkapjesplicht verdwijnt deels. Het demissionair kabinet maakt dat waarschijnlijk vanavond bekend in de persconferentie, die is te volgen bij RTV Drenthe.

Op TV Drenthe, Radio Drenthe, in de app en op de RTV Drenthe-Facebookpagina is vanaf 19.00 uur te zien en horen welke versoepelingen er aangekondigd worden.

Horeca

Zoals gebruikelijk zijn veel van de plannen deze week al bekend geworden, vanmiddag wordt er door de ministerraad een klap op gegeven. De horeca mag vanaf volgende week zaterdag (26 juni) tot middernacht openblijven, restaurants mogen 100 gasten ontvangen.

Discotheken en nachtclubs kunnen weer de deuren openen, maar bezoekers moeten hier wel over een negatieve coronatest beschikken.

Of demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ook met goed nieuws komen voor Oranjefans is de vraag. Koninklijke Horeca Nederland dringt aan op toestemming om EK-voetbal op schermen te mogen uitzenden op terrassen. De hoop is dat Nederland tegen Noord-Macedonië maandag op het terras te zien is, maar dat is nog allerminst zeker.

"We hebben gezien dat er feesten zijn geweest op straat, dat mensen bij elkaar komen om te kijken en te vieren. Het is naïef om schermen te verbieden en te denken dat mensen thuis afstand gaan houden", zegt directeur Dirk Beljaarts. "Er zijn al maxima op terrassen. Er zullen nooit méér mensen op een terras komen, met of zonder scherm."

Thuis en werk

Wat Rutte en de Jonge wel bijna zeker gaan aankondigen is dat je straks thuis acht mensen mag ontvangen, in plaats van vier. Wel blijft anderhalve meter afstand houden de norm.

Deze week bleek dat het kabinet ook kijkt naar het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht. Op plekken waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het ov, zal de mondkapjesplicht waarschijnlijk in stand worden gehouden. Waar de plicht dan wel mogelijk wordt teruggeschroefd, moet nog worden besloten.