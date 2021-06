Drentse fan bij alle EK-wedstrijden van Oranje: 'We gaan ons best doen om in Boedapest te komen'

Baas volgt het team op de voet. Hij kan zeggen dat hij bij meer dan 250 interlands aanwezig is geweest. Ook bij de eerste wedstrijd van dit EK, waarin Oranje tegen Oekraïne speelde, was Baas van de partij. "Omdat ik bij meer dan 250 interlands ben geweest, heb ik heel veel punten. Dan is het niet zo moeilijk om aan kaarten voor alle wedstrijden te komen. Dan heb je gewoon recht op alle kaarten." Ook voor de derde wedstrijd maandag, tegen Noord-Macedonië, heeft Baas dus kaarten weten te scoren.

De Oranjefan heeft een onderkomen op 20 minuutjes afstand van de ArenA geregeld, zodat hij niet steeds vanuit Drenthe richting Amsterdam hoeft. Het wordt nog even spannend of Baas ook naar Hongarije kan, waar Oranje als groepswinnaar in de hoofdstad Boedapest zal gaan spelen. "Er zijn nog zesduizend entreetickets voor de wedstrijd, dat is niet het probleem. Maar om een beetje voor een redelijke prijs in Boedapest te komen, dat zal nog wel even moeilijk worden. We gaan ons best doen", aldus Baas.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Baas zat op de tribune tijdens de EK-westrijden van Oranje (Rechten: Fienus Baas, 'De Brilleman')

'We hebben elkaar gemist'

Lange tijd konden Baas en ook andere fans niet naar voetbalwedstrijden, vanwege het coronavirus. Dat was voor Baas even afkicken. "Dat merk je ook in het stadion. Je bent gewoon blij. Bij de eerste wedstrijd zag je de mensen weer waar je normaal gesproken veel mee omgaat, tijdens de interlands. Die kom je allemaal weer tegen. En je hebt genoeg om bij te kletsen. We hebben elkaar gemist."

Finale?

Baas is dan wel een diehard Oranjefan, maar toch denkt hij niet dat het team de finale van het EK zal halen. "Maar we gaan nog wel een aantal wedstrijdjes meedoen." Zijn voorspelling: "België, op dit moment. Helaas, helaas."