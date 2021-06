Geslaagde zoektocht: stilleven van Meppeler leraar terug bij zoon

Het schilderwerk van Piet Smink, jarenlang leraar Nederlands aan de vroegere Rijks-HBS in Meppel, is nu in het bezit van diens zoon Peter. De inmiddels zeventiger is opgespoord in een speciaal verzorgingstehuis in Baarn. "Ik ben blij dat ik eraf ben. Niet omdat ik het niet mooi vond, want het schilderwerkje hing jaren bij ons thuis aan de muur. Maar omdat ik niet het eeuwige leven heb, is het mooi dat het nu terug is in de familie", vertelt Fetze Pijlman.

Ooit als cadeau gekregen

De oud-Meppeler, die alweer jaren in Weesp woont, riep begin dit jaar de hulp in van RTV Drenthe. Hij wilde dolgraag in contact komen met nazaten van de in Meppel zeer bekende leraar Piet Smink, die als bijnaam Pukkie had. Reden: zijn vader, de bekende musicus en beiaardier Henk Pijlman, kreeg ooit een stilleven cadeau dat Piet Smink zelf had geschilderd. Beide mannen waren goede bekenden van elkaar.

Op het olieverfschilderij legde hobbyschilder Smink een koperen ketel, een tinnen beker en een vaasje droogbloemen vast. Na het overlijden van zijn vader en moeder, kwam het werk bij Fetze Pijlman zelf aan de muur te hangen. Daar hangt het nu al jaren. "Maar het zou hartstikke mooi zijn als dit schilderwerk weer terugkomt in de familie van de maker", vindt hij.

Bang voor dump op vuilstort

Pijlman is namelijk bang dat het stilleven na zijn dood op de rommelmarkt zou belanden, of - nog erger - op de vuilstort. Dat wil hij graag voorkomen en dus begon hij eerder dit jaar een serieuze zoektocht. Maar omdat hij al sinds zijn vervolgstudie uit Meppel weg is, zocht hij steun bij RTV Drenthe. "En dat heeft echt gewerkt. Er kwamen allerlei reacties, met zeven echte serieuze contacten, waar ik verder mee ben gegaan."

Via Oegstgeest belandde Pijlman uiteindelijk in Baarn, waar zoon Peter uiteindelijk bleek te wonen in een tehuis. "Dat is te danken aan een oud-buurman uit Meppel. Die had de oproep gezien en wist mij met zijn informatie op het juiste spoor te zetten."

Heel blij van

Omdat de man in een tehuis wordt verzorgd, kon Pijlman zelf niet bij de overdracht zijn. "Het is vorige week zaterdag bij ons opgehaald in Weesp door een zorgmedewerkster. En die heeft ons later nog even laten weten dat hij er heel blij van werd. Want hij bleek ineens de voorwerpen uit zijn ouderlijk huis op het schilderij te herkennen. Prachtig dat het nu op zijn plek is en weer terug in de familie."

Voor de krasse tachtiger is het verhaal 'zoektocht nazaten stilleven Piet Smink' nu over en uit. 'Ik ben heel blij dat het toch gelukt is en dat het terug is in de familie Smink. En behalve Peter lopen er nog meer rond. Dus ik hoop dat het nu voor altijd in de familie zal blijven. Ik heb nu van het hele verhaal afscheid genomen. Want er ging nog wel wat tijd in zitten."

Nu kunst van z'n vrouw

Het was eerlijk gezegd nog wel even wennen dat het bijzondere schilderwerkje, dat ingelijst was in een oud raamkozijn, na al die jaren ineens niet meer aan zijn eigen muur hing. "Ja, telkens als ik naar die plek keek, dacht ik, oh ja, het is weg. Maar het gat is weer opgevuld. Mijn vrouw Ria schildert ook en nu hangt er van haar een werk op die plek. Heel anders, maar ook leuk", lacht Fetze Pijlman.

De lege plek van het stilleven is weer opgevuld met een werk van Pijmans vrouw, die ook schildert (Rechten: RTV Drenthe)

