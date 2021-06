Haringparty in Emmen: Hollandse Nieuwe geproefd door Jannes

De zanger houdt wel van een harinkje, maar aan eentje heeft hij er genoeg. "Vaak zonder uitjes, het liefst in stukjes." Jannes heeft zijn vaste adresjes om vis te halen. Zo komt hij tegenwoordig regelmatig in Borger, maar vroeger was dat nog de markt in Hoogeveen, toen hij daar woonde. "Toen kwam ik trouw elke week op zaterdag na de voetbal een visje halen, naar huis te gaan en me weer voor te bereiden op de optredens." De vis van de verschillende viskramen viel ook bij de rest van de marktbezoekers goed in de smaak.

'Hollandse Nieuwe'

Verslaggever Robbert Oosting nam ook een kijkje op de Emmer markt. Hij vroeg zich af waarom de Hollandse Nieuwe nu zo bijzonder is en schoot een visboer aan. "Andere haringen smaken ook lekker, maar dit is een wat jongere haring, met wat minder zout erin", legt de visboer uit. En waarom ze dit jaar dan zo lekker zijn? Volgens de visboer zijn ze niet per se anders dan andere jaren, "maar het ligt heel erg aan de temperatuur. Als de temperatuur goed is, dan hebben de haringen genoeg voeding en eten ze zich snel vol. Dan is de smaak ook zacht. Het is dus heel belangrijk of we een goed voorjaar hebben of niet."

Ook vertelde visboer dat de haring de eerste zes weken 'Hollandse Nieuwe' mag heten en daarna weer gewoon als 'haring' of 'maatje' verkocht wordt.

Streekomroep ZO!34 ging de markt op om zelf ook een harinkje te happen: