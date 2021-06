Eis drie jaar cel: 'Zakenvrouw Gieterveen zorgde voor een spoor van vernielingen'

Voor drie gevallen van faillissementsfraude, het niet doorgeven van informatie aan curatoren, oplichting en verduistering eist het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van drie jaar tegen een 64-jarige zakenvrouw uit Gieterveen. Haar partner in crime, een 73-jarige oud-notaris in Emmen, zou voor zijn aandeel een werkstraf van 100 uur moeten uitvoeren.

De vrouw was sinds 2004 bestuurder van een administratiekantoor dat in 2011 failliet ging. Curatoren kregen niet de financiële gegevens boven tafel en deden vier jaar later aangifte tegen de vrouw. De vrouw werd ook fraude van andere faillissementen aangerekend. Ze had daarbij een bank in San Marino opgevoerd, waarvoor de notaris de papieren zou hebben vervalst.

De bank bleek niet te bestaan. De bank werd gebruikt om beleggers over de streep te trekken om te investeren in levensverzekeringen.

Geld verdeeld

Een transportondernemer maakte in januari 2014 nog 1.500.000 euro over. Hij kende de vrouw uit de jaren tachtig in haar hoedanigheid als fiscalist van de KNV Besloten Busvervoer. Het geld zou worden ingelegd in diverse projecten waarbij het rendement zou moeten gelden als pensioen voor deze ondernemer. Het geld werd volgens de officier van justitie verdeeld tussen de notaris en de zakenvrouw.

De notaris verklaarde dat de zakenvrouw aan alle touwtjes trok en alles uit de kast haalde om aan geld te komen. "Daarvoor ging ze heel ver en pleegde zij criminele handelingen", zei de officier van justitie. "Anderen zijn daar de dupe van geworden".

Spijt

De Emmenaar heeft volgens het OM misbruik gemaakt van zijn ambt als notaris. "Ik proef hiervan tijdens de zitting veel spijt", zei de aanklager tegen de rechtbank in Zwolle. Hij hield in zijn strafeis rekening met de ouderdom van de zaak, die is ontstaan door toedoen van de verdachte uit Gieterveen.

De uitspraak in de zaak is op 2 juli.