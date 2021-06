Verticale plantenbakken zijn het beste duurzame idee van Noord-Nederland

"Na wat brainstormen en kijken naar hoe warme landen met warmte omgaan en schaduw creëren, ontstond bij ons het idee van verticaal planten", vertelt Maud Benjamins.

Het gaat hier om een plantenbak met een insectenhotel die water kan opvangen, schaduw creëert én stroom kan opwekken. "Op alle vlakken is het een goed idee. Het vergroot de biodiversiteit, vermindert de hittestress en wateroverlast en het wekt ook nog energie op", aldus een trotse Maud.

De vier dames zitten op de Coevorder middelbare school De Nieuwe Veste, en maakten het project voor het Technasium.

Technasium Slimme technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en in branches als zorg en landbouw, daarnaast is er grote behoefte aan duurzame en innovatie oplossingen. Het Technnasium stoomt middelbare scholieren klaar tot succesvolle studenten voor bèta opleidingen. Dit doen zij door levensechte omgeving te creëren waar de leerlingen aan projecten werken met opdrachten uit het echte bedrijfsleven. Een voorbeeld: een bedrijf heeft een vraag, waar leerlingen in het Technasium een oplossing voor gaan bedenken. Het hele proces hoort bij de opdracht: leerlingen bedenken, maken en presenteren.

Ton Soppe is raadslid bij gemeente Coevorden en voorzitter van de werkgroep duurzaamheid. Daarnaast is hij techniek coördinator en decaan bij de Nieuwe Veste. "Ik was meteen enthousiast toen ik hoorde over dit winnende project, meteen dacht ik, daar moeten we iets mee doen. Ik heb gevraagd of de meiden gebruik wilden maken van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering en dat wilden zij wel."

Vorige week werd het idee van verticaal planten gepresenteerd tijdens de raadsvergadering. Dat ging erg goed. Soppe: "Het is bijzonder, dit zie je zelden tot nooit gebeurden. Vier jongeren die een presentatie houden over hun idee bij de raad. Ik vind het prachtig en het past precies binnen onze werkgroep. Onze werkgroep werkt ideeën uit om de biodiversiteit te vergroten. Met dit idee kunnen wij prima uit de voeten en we willen er gevolg aan geven."

Lintje doorknippen

De werkgroep gaat nu samen met externe partijen proberen om een proefopstelling te maken in Coevorden. Afhankelijk van de kosten wordt gekeken of het mogelijk is meerdere bakken in de gemeente neer te zetten. Volgend jaar zomer moet de eerste duurzame plantenbak op de markt in Coevorden te zien zijn.

"Ik vind het super vet dat we iets bedacht hebben en dat dat echt gemaakt gaat worden. Ons doel hiermee is dat het klimaat beter wordt. Wij zouden het leuk vinden als het echt op de markt komt te staan en dat we dan een lintje mogen doorknippen als de eerste bak er komt te staan", droomt Maud hardop.