Medewerkers kinderopvang in Drenthe doen mee aan estafettestaking

Medewerkers in de kinderopvang in Drenthe gaan op dinsdag 6 juli en donderdag 8 juli staken. De actievoerders vinden dat er met de werkgevers geen goede afspraken te maken zijn over vermindering van de werkdruk.

Ook in andere provincies leggen medewerkers in de kinderopvang het werk neer. De estafettestaking begint op donderdag 1 juli in Noord-Holland en in een deel van Flevoland, meldt de FNV.

Tegelijk met Drenthe volgen stakingen in Friesland, Groningen en een ander deel van Flevoland. In de week van 13 juli wordt in Midden-Nederland actie gevoerd en daarna in de overige regio's.

Op de stakingsdagen wordt voor ouders met cruciale beroepen noodopvang geregeld, aldus de FNV. De bond trapte vandaag de actieperiode af in Nieuwegein.