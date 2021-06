Lichten op groen om volgend jaar 'volwaardig NK wielrennen' naar de VAM te halen

De eerste editie, vorig jaar augustus, was uiterst sober: onder strenge coronaregels en zonder publiek. Ook komend weekend zijn er maar maximaal tweeduizend negatief geteste toeschouwers welkom op de VAM. En daarom moet het volgend jaar een NK worden met alles erop en eraan.

"Drenthe heeft haar nek uitgestoken in een moeilijke tijd toen er maar weinig mogelijk was. Dus het zou mooi zijn als het volgend jaar een groot feest kan worden. Dan rijden we op een parcours van 14 kilometer en ontvangen we in drie dagen tijd 1.200 wielrenners verdeeld over negen wedstrijden", reageert Rondhuis.

Niet uitverkocht

Ondanks dat er morgen en overmorgen tweeduizend negatief geteste toeschouwers per dag welkom zijn op de VAM, loopt het nog niet storm bij de kaartverkoop.

"We zijn zeker nog niet uitverkocht. Je ziet het ook bij evenementen als de TT dat het doen van een test écht een obstakel is voor mensen", verklaart Rondhuis. Het feit dat mensen dit jaar 15 euro moeten betalen voor een kaartje helpt ongetwijfeld ook niet mee. Maar wat Rondhuis betreft is dat ook maar eenmalig. Het is dit jaar een compensatie voor de extra kosten die gemaakt worden vanwege corona.

Onweer?

Onzekere factor voor komend weekend is het weer. De organisatie heeft een eigen weerman die twee keer per dag met een update komt. En het zou zondag nog wel eens kunnen gaan onweren. "We hebben in ieder geval een schuur langs het parcours geregeld waar we met de renners en de karavaan zo in kunnen. Maar ga er maar vanuit dat iedereen tijdig geïnformeerd wordt en dat we de goede beslissingen nemen." aldus Rondhuis.

'Het richteltje van Van der Poel'

En dan moeten we het nog over 'het richeltje van Van der Poel' hebben. Vorig jaar reed hij op een uiterst smal trottoirbandje langs de keienstrook omhoog. Het scheelde veel weerstand en gerammel aan het stuur. En als het aan Rondhuis ligt doet Van der Poel dat dit jaar gewoon weer. "Als je er overheen kan rijden, ben je een kunstenaar, dus dan mag het van mij", besluit Rondhuis.

Live op TV Drenthe

Morgen bijten de vrouwen om 10.45 uur het spits af met een wedstrijd over 124 kilometer. Vanaf 12.00 uur kunt u het allemaal live volgen op TV Drenthe. De beloften-mannen rijden exact hetzelfde parcours en zij starten om 15.00 uur. Daarvan komt een samenvatting op onze website. En de wedstrijd van de profs bij de mannen gaat zondag om 12.35 uur van start. En vanaf 14.30 uur is die wedstrijd live te zien op TV Drenthe. Zowel zaterdag als zondagavond is er vanaf 18.30 uur een NK Journaal te zien.