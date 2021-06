Schatzoeken voor volwassenen met gloednieuwe GeoTour in kop van Drenthe

En dus was er in Zuidlaren een klein geocach-feestje om de officiële opening te vieren. Volgens de bedenkers is de GeoTour Kop van Drenthe een unieke route langs de mooiste plekken van Noord-Drenthe.

Ruim zeventig schatten

De GeoTour Kop van Drenthe is een route met ruim zeventig schatten, ook wel caches genoemd. Met behulp van een app waarop je coördinaten ziet kun je ze vinden. "Er waren al veel van dat soort caches, wij hebben die samen met een groep vrijwilligers verzameld en daar een route van gemaakt", legt Jolanda Doornbos namens de Stichting Kop van Drenthe uit.

"We willen als stichting graag onze lokale verhalen richting toerisme, maar ook voor de eigen inwoner, meer op de kaart zetten", legt Doornbos uit over de bedoeling van de GeoTour. Samen met vrijwilligers, de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo en ruim dertig bedrijven in de regio is de tocht uitgezet.

'Kleine kinderen'

Vandaag kregen de drie wethouders van het gebied waar de tocht doorheen kruist (Assen, Noordenveld en Tynaarlo) de eer om als eerste een cache te vinden. "Ja, het waren net kleine kinderen die op zoek waren naar een schat", lacht gedeputeerde Henk Brink die ook meespeurde tijdens de officiële opening.

Zowel de wethouders als de gedeputeerde zijn enthousiast over de GeoTour Kop van Drenthe. Natuurlijk prijzen ze alle drie de mooie plekken uit hun eigen gemeente aan, maar zeggen ze ook trots te zijn op de samenwerking tussen alle vrijwilligers, de stichting en de ondernemers uit het gebied.

Verhalen

De route leidt de wandelaars of fietsers langs verschillende plekken in het noorden van de provincie. Wanneer zij een cache hebben gevonden krijgen ze ook meer informatie over de plek waar ze zijn. "Denk aan het verhaal van Berend Botje, maar ook over de diversiteit van het landschap in de drie gemeenten, het meisje van Yde, vrouw Lebbe, het ontstaan van Assen en TT-verhalen van toen", vertelt Doornbos.

In totaal bevalt de route ruim zeventig caches die gevonden kunnen worden. De tweede GeoTour van Nederland is zowel wandelend als fietsend te doen. Om alle caches te vinden heb je volgens de stichting zo'n vier dagen nodig.

De Stichting Kop van Drenthe noemt de GeoTour nu al een succes. "Hij is eind april al gelanceerd, en sindsdien zijn al enorm veel mensen, zeker enkele duizenden naar de regio gekomen om alle caches te zoeken. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee."

Drukte

Behalve dat het voor fanatieke speurders een mooie tocht is, moeten ook ondernemers uit de regio profiteren van de groots opgezette tour. "We hebben ook lokale ondernemers gevraagd om een kleine bijdrage te leveren. Zo'n vijfentwintig tot dertig bedrijven zijn aangehaakt", aldus Doornbos. Geocachers die de route lopen kunnen een 'paspoort' ophalen bij de VVV in Assen. Daarin kunnen ze alle gevonden caches noteren, en er staan ook kortingsbonnen van de ondernemers.

Meer toeristen naar Drenthe halen is het doel, maar de stichting benadrukt ook dat wandelaars en fietsers wel moeten opletten dat ze geen overlast veroorzaken. Zo stellen sommige landeigenaren hun grond beschikbaar voor het plaatsen van een cache. "We vragen iedereen naar eer en geweten te handelen, en dat ze zich houden aan de geldende regels in een gebied", vertelt Doornbos.