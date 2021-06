Bijna alle coronamaatregelen vervallen: 1,5 meter wordt leidend

Nederland gaat vanaf zaterdag 26 juni zo goed als volledig van het slot. De mondkapjesplicht vervalt dan deels en thuiswerken is niet meer de norm. De 1,5 meter wordt leidend voor wat wel en niet kan. Daarnaast blijven ook de basisregels intact zoals handen wassen en je laten testen en thuisblijven bij klachten.

Volgens premier Rutte zet Nederland een grote stap. "Alles wat op afstand kan, kan weer. Dit is een bijzonder moment, we hebben hier vaak gestaan en moesten dan vertellen wat er niet kon. Dit hebben we met zijn allen verdiend."

Alleen op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, blijft een mondkapje dragen verplicht. Voor contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft. Ook hoeft een mondmasker in de supermarkt of andere winkels niet meer.

Sectoren weer open

Verder kan Nederland weer zo goed als 'open' vanaf volgende week zaterdag. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat bezoekers geplaceerd moeten worden met onderling 1,5 meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht.

In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het museum, geldt een maximale capaciteit van één bezoeker per vijf vierkante meter. Als er gebruik gemaakt wordt van het digitale coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de 1,5 meter en geldt de reguliere capaciteit.

Thuisbezoek

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt.

Thuiswerken

Het advies 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan' gaat veranderen. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op het kantoor is het wel de bedoeling dat onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Sport

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan, mét publiek erbij. De toeschouwers moeten wel 1,5 meter onderling afstand houden van elkaar.

Toegangsbewijs

Naast een negatief testbewijs kan ook een vaccinatie- of herstelbewijs gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie opties kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.