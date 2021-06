Genieten van een natuurlijke 'droomtuin'

Petra Anslijn woont in een rijtjeshuis in Emmen, met een achtertuin van tien bij zes meter. Elke centimeter daarvan heeft ze benut. "Ik heb wel een stukje om te zitten, maar dat wordt steeds kleiner. Er gaat af en toe weer een tegel uit voor een plant."

"Ik heb bewust voor een natuurlijke tuin gekozen, met een vijver, bijenhotels, een vlinderkastje, vogelvoedertafel en veel verschillende planten. Ik wil geen zand zien, dan zie je ook alleen maar onkruid groeien. En ik hou helemaal niet van strak aangelegde tuinen. Laat het maar lekker verwilderen. Het trekt wilde bijen aan, er zijn heel veel kikkers, libellen, schrijvertjes."

Het is een tuin vol kleur, met bijvoorbeeld ooievaarsbek, calendula, juffertje in het groen, zeeuws knoopje, akelei, knautia macedonia. "In een schriftje heb ik alle planten geregistreerd. Het zijn ruim negentig soorten. Het is mijn eigen droomtuin."

Niet opruimen

Anslijn heeft een paar eenvoudige tips voor een levendige, natuurlijke tuin. De eerste: ga niet opruimen in de herfst. Een hoopje rommel (bladeren, takjes, uitgebloeide planten) is goed voor de vogels, en als schuilplek voor de egels. Om het betaalbaar te houden: probeer met andere tuinliefhebbers zaadjes te ruilen, of zoek een plantenbieb op om stekjes te ruilen. Anslijn stuurt en ontvangt de zaadjes via de post, gewoon in een envelopje.

De kleurrijke tuin van Annemarie Hoolhorst (Rechten: Annemarie Hoolhorst)

Volop in de bloemen

Annemarie Hoolhorst woont net een jaar in een nieuwbouw-hoekhuis in Emmen. "Ik had niet verwacht dat het nu al zo kleurrijk zou zijn in de tuin. Ik zit volop in de bloemen, met dit weer is het geëxplodeerd! Het zoemt er van de insecten", zegt ze. Van een kaal opgeleverde tuin heeft ze in no time een groene oase gemaakt. "Ik heb veel planten gekregen. Dat is ook wel een tip als je met de tuin aan de slag gaat: vraag om je heen of iemand wat over heeft in de tuin. En gebruik wat je al hebt: ik kwam veel veldkeien tegen in de grond - ik woon ook op de Hondsrug - en daar heb ik een terrasje van aangelegd."

Ze houdt erg van de kleurrijke bloemen en van klimmers. "Clematis, kamperfoelie, rozen, vlinderstruiken, vingerhoedskruid... ik word er zo vrolijk van als ik naar buiten kijk! Er zijn spontaan viooltjes en vergeet-me-nietjes gaan groeien. Die laat ik staan, die zijn gewoon aan komen waaien." Ze heeft nog een tip om de insecten op warme zomerse dagen te helpen: een diep bord met water erin, en daar weer knikkers in.

Bord met knikkers en water voor de insecten. (Rechten: Annemarie Hoolhorst)

