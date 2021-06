Van voormalige olifantenstal naar kunstwerk van 2500 vierkante meter

Het zogenoemde street art event kreeg als titel 'Writer's Block' mee. Peter Reen, een van de drijvende krachten achter het initiatief, overzag vrijdag de laatste voorbereidingen.

"Als street art-organisatie hebben we al eerder muurkunst verzorgd in Leeuwarden, Harlingen en Lelystad. Ons grootste project tot nu toe was een parkeergarage met 3000 vierkante meter aan oppervlakte die we bewerkt hebben."

Te mooi om te laten liggen

Bij de gemeente Emmen viel het werk van het kunstenaarscollectief kennelijk ook op. "We kregen het verzoek om naar Emmen te komen. Ze hadden misschien een mooie ruimte voor ons, vertelden ze", lacht Reen. "Bleek het om het oude dierenpark te gaan."

Als kind bezocht hij de Emmer zoo regelmatig. De warme herinneringen maakten dat hij meteen overstag ging. "Te mooi om te laten liggen."

Vrije hand

Achter Reen begint een van de betrokken kunstenaars al met het spuiten van een ontwerp dat neigt naar de slurf van een olifant. "Nee, niet alle kunstwerken hebben met de oude dierentuin te maken. Alle deelnemers hebben gewoon de vrije hand. Het draait allemaal om de creatieve vrijheid."

Peter Reen voor de ingang van de olifantenstal (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Naaktportretten

In de hal van het olifantenverblijf hebben ook Jonna Bo Lammers en Lotte Masker (illustratieduo Vaaf) een beginnetje gemaakt op de aan hun toegewezen stek. Allebei zijn ze fanatiek bezig met het aanbrengen van stroken roze verf. "Het worden twee voeten met negen tenen", legt Jonna Bo uit. "En op de vloer komen nog naakte zelfportretten van ons", voegt ze toe.

De twee vinden het heel bijzonder om op deze plek hun ding te mogen doen. Lammers: "Ik heb het gevoel dat ik hier zo nog een olifant tegen het lijf kan lopen." De twee werken veel in opdracht. Bij dit project mogen ze zich creatief helemaal laten gaan. "En dat is een fijne afwisseling", knipoogt Lammers.

Rondleidingen

Vanaf volgende maand kan het publiek het resultaat komen bewonderen. "We krijgen deze ruimte één, misschien twee jaar in beheer. In die tijd willen we hier workshops en exposities geven." Hoofdmoot worden de rondleidingen waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de kunstenaars en hun werk. "Iedereen is straks van harte welkom voor een gezellig middagje!"

Streekomroep ZO!34 nam een kijkje bij de voormalige olifantenstal: