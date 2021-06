Clubs en discotheken hoopvol: 'Lijkt weer op het 'oude' normaal'

Het wordt voor clubs en discotheken weer mogelijk om te ondernemen na de versoepelingen van de coronaregels die ingaan vanaf 26 juni. Demissionair minister-president Mark Rutte maakte vanavond bekend dat nachtclubs zonder beperkingen als sluitingstijden of groepsgroottes weer gasten mogen toelaten, mits bezoekers aan de poort kunnen aantonen dat ze zijn beschermd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest.

Eddy Wagenvoord van Molly's Danscafé in Hoogeveen kan na de persconferentie weer verder vooruit kijken. "Het was veel informatie, maar op veel dingen zaten we al een tijd te wachten. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal", blijft hij voorzichtig. "Heel veel jongeren zullen namelijk volgende week nog niet gevaccineerd zijn. Dat gaat uiteindelijk wel komen en dan wordt het allemaal nog wat gemakkelijker. Het is de vraag of jongeren nu bereid zijn om zich te laten testen. We gaan het zien."

Positieve wending

"Deze versoepelingen geven een positieve wending. Het gaat de goede kant op", zegt Anne van der Helm van discotheek Lord Nelson in Meppel. Nu vrijwel alle coronaregels worden losgelaten, komt heropening in zicht. Lord Nelson is sinds de eerste lockdown, in maart 2020, al gesloten. "Dat is best wel een dingetje. Maar we kunnen nu gaan nadenken om voorzichtig weer op te starten. We lijken weer terug te gaan naar het 'oude' normaal."

Schermen

In de uitgaansgelegenheden mogen tv-schermen met sportduels ook weer aangezet worden. Vanaf 26 juni, de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap van start gaan, mogen supporters deze wedstrijden weer kijken op locatie. Nederland zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in Boedapest. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen.

"Maar dat was niet zo'n probleem", blikt Wagenvoord terug. "Toen moesten we toch om 22.00 uur dicht en de meeste wedstrijden begonnen om 21.00 uur. Volgende week kunnen we wel weer voetbal aanbieden. Hopelijk komt Oranje nog wat verder dan de achtste finales, dat zou voor de horeca ook leuk zijn."