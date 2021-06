Alle liedjes en een compleet historisch overzicht: de TT van Willem Homan

Hoe het begon

"Ik weet het niet!" zegt hij als je vraagt waarom hij ze maakt, "omdat ze me altijd boycotten, ga ik expres weer een TT-liedje maken. En daarom ben ik ook die TT-liedjes site begonnen omdat ik dacht: al mijn liedjes raken in de vergetelheid. Niemand besteedt er aandacht aan. Zo is de ellende begonnen, ik kwam zoveel foto's tegen! Op buitenlandse sites, ook van nabestaanden, en van motorcoureurs die nog leven. Theo Bult bijvoorbeeld, heb ik contact mee. Da's toch apart!"

'Assen, Assen, we're gonna shout it in Assen'

De TT-liedjes site is nagenoeg compleet en de liedjes komen overal vandaan. "Zelfs van Castrol, dat is toen uitgebracht voor Wil Hartog, die in 1977 won: The Cresters met 'Assen'. Ze hadden helemaal niet in de smiezen waar het over ging. Ik vind het geweldig mooi dat ik met de zanger van destijds nu contact heb, da's een schatrijke man met een eigen studio. Richard Harding. Hij is een paar uur voor mij bezig geweest een verhaal te typen, heb ik weer vertaald in het Nederlands. Ik vind het geweldig dat die man de tijd en de energie neemt om mij te helpen met de site." Alle liedjes die ooit over de TT zijn verschenen heeft Homan op zijn site verzameld. Meezingen kan hij ook met de meeste nummers, al is het niet altijd even tekstvast. Omdat hij informatie te over had, begon Homan na de lancering van zijn TT-liedjessite al snel met zijn website TT-historie.

Willem Homan (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Oeh, bliksiekater, die Homan zit met mevrouw Terpstra in de vip-lounge, als dat maar goed gaat!" Willem Homan

De mooiste foto's van de raarste plekken

"Toen ik met de TT-liedjes bezig was, was ik al zo aan het speuren, ik kwam steeds meer tegen. Ik werd ook steeds nieuwsgieriger; kwam op Engelse, Duitse, Franse en Italiaanse sites terecht. En motorforums. Ik kwam de mooiste foto's tegen op de raarste plekken, en ik heb ook veel oude motorbladen gekocht en boeken. Alles wat er staat moet kloppen. Daar heb ik Delpher heel veel voor gebruikt, een digitaal krantenarchief, alles gelezen van 1925 tot 1985/86."

De website TT Historie (Rechten: Willem Homan)

Lachen met Erica Terpstra

"Ik ben wel vaker naar het TT-circuit geweest natuurlijk, en ik heb overal gezeten, van het talud tot aan de hoofdtribune. Mijn eerste TT was met mijn vader, ik woonde in Bunne en ik was een jaar of 11."

Naast zijn rol als chroniqueur van de Asser motorraces heeft Homan zelf ook de nodige anekdotes op zijn repertoire: "In de tijd dat ik wethouder was, zat ik met Erica Terpstra op de bovenste etage, was het allemaal net klaar geloof ik. In de vip-lounge met een paar lakeien voor de deur, en allemaal eten en drinken. Kwam de hele jetset van Drenthe d'r an: directeuren, burgemeesters en wethouders. En zit ik daar met Erica Terpstra. Toen viel er even een stilte en ik denk 'Oeh... bliksiekater! Die Homan zit met die mevrouw Terpstra, als dat maar goed gaat!' Iemand vertelde een hele domme mop en ik wist er ook nog wel eentje. Ik zei: 'Erica, u bent vrij stevig', dat was ze toen nog, 'zou u niet willen afvallen?' Ze zegt: 'ik zou liegen als ik dat ontken'. Zeg ik: 'moet je aan een missverkiezing meedoen, ben je als eerste afgevallen'. Nou, die hele boel in die vip-lounge kreeg een hartverzakking, en Erica en ik kwamen niet meer bij, de tranen biggelden ons over de wangen."

Het hele gesprek met Willem Homan is te horen op zondagmiddag in Drenthe Toen, op Radio Drenthe, tussen 12.00 en 14.00 uur.