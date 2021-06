Dankzij de keverbank keren akkervogels terug

De keverbank is een kleurrijk element in het landschap. "Hier is een mix ingezaaid van een heleboel soorten bloemen. We zien de klaproos, incarnaatklaver, de korenbloem en ook de wikke zit ertussen", aldus Eleveld.

Keverbank

De keverbank komt uit Engeland. "Het is een natuurproject speciaal voor de patrijs maar ook voor andere akkervogels. Een keverbank is een verhoging in het landschap, zo'n vijftig, zestig centimeter hoger dan de omgeving, en is ingezaaid met een speciaal mengsel", aldus Eleveld. Het mengsel bestaat uit overblijvende grassen en verschillende meerjarige kruiden.

In het voorjaar warmt de grond sneller op dankzij de verhoging. Dat trekt insecten die zelf weer een voedingsbron zijn voor de jonge kuikens van akkervogels. In combinatie met de kruidenrijke akker is er zo het hele jaar voedsel, nest- en schuilgelegenheid beschikbaar. Andere vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën zullen de plek ook weten te vinden.

Akkervogels zoals de patrijs keren terug naar het land van Eleveld (Rechten: Otto Willem Eleveld)

Vogelaar

"Ik ben een vogelliefhebber en het is natuurlijk geweldig om zo'n hobby te kunnen combineren met je werk en om daar invulling aan te geven. Met deze projecten, gefaciliteerd door Agrarische Natuur Drenthe, heb ik in totaal negen hectare bloemenmengsels ingezaaid."

Het resultaat is zichtbaar. Eleveld: "Ik zie een reeks akkervogels in aantal toenemen. Akkervogels die ik kwijt was, zijn gewoon weer terug. De veldleeuwerik, de gele kwikstaart, de roodborsttapuit. Ik heb de camera vaak bij me in de trekker en het is nu ook gelukt om een patrijs op de foto te krijgen. Die kleinere akkervogels hebben zeker hun plek gevonden in deze akkerranden."

Lees ook: