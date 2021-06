Oppermachtige Amy Pieters pakt Nederlandse titel op de Col du VAM

Amy Pieters heeft op de Col du VAM de Nederlandse titel gewonnen. De in Haarlem geboren Pieters kwam solo over de finish. Op ruime achterstand werd Nancy van der Burg tweede, het brons was voor Karlijn Swnkels.

De vrouwen starten om 10:45 uur voor 17 ronden, wat een afstand van 124 kilometer betekende. De eerste twee rondes beklom een gesloten peloton de Col du VAM. Maar al vroeg verhoogde uittredend kampioene Anna van der Breggen het tempo. Veel vrouwen konden het tempo niet volgen en de Drentse troeven Maike van der Duin en Lieke Nooijen moesten al vroeg lossen. Van der Duin was vorige week hard gevallen en had te veel last om het peloton te volgen.

Kopgroep met favorieten

Na zeven rondes ontstond een kopgroep van achttien rensters, met grote namen als Anna van der Breggen, Marianne Vos, Demi Vollering, Lorena Wiebes en Annemiek van Vleuten. Het leek de beslissende slag te zijn, maar de samenwerking was niet goed genoeg en het peloton kwam weer terug.

Van de kopgroep bleven er vijf vrouwen vooruit. Amy Pieters, Nancy van der Burg, Shirin Van Anrooij, Karlijn Swinkels en Sabrina Stultiens hielden stand en kregen een maximale voorsprong van maximaal 1:45.

Met nog drie rondes te rijden werd de snelheid in het peloton verhoogd en slonk de voorsprong van de vijf. Maar met twee vrouwen van SD Worx en twee van Jumbo-Visma in de kopgroep, kwam de achtervolging in het peloton niet echt op gang.

Solo

Met nog twee rondes te rijden demarreerde Pieters uit de kopgroep. De winnares van de Ronde van Drenthe van 2018 pakte al snel een voorsprong van 15 seconden. Swinkels, Van Anrooij en Van der Burg probeerden het gat te dichten, maar Pieters liep alleen maar verder uit.

Met nog een ronde te rijden had Pieters een voorsprong van 47 seconden, terwijl het verslagen peloton op ruim 3 minuten doorkwam. In de slotronde kwam de overwinning van Pieters niet meer in gevaar en kwam ze met een voorsprong van 2:27 over de finish. Van der Burg won de sprint om het zilver, Swinkels werd derde.