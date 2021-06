Coevorden is nieuwe culturele gemeente van Drenthe

Hartstikke trots

Of liever gezegd: twee jaar. Want vanwege grootse plannen verlengde Midden-Drenthe het programma. Maar toen corona uitbrak viel een groot deel daarvan in het water. Toch blijft er volgens burgemeester Mieke Damsma genoeg om trots op te zijn. "Het is vooral mooi dat de initiatieven echt uit de dorpsgemeenschappen zelf kwamen", licht ze toe. "Natuurlijk hebben we wat aan moeten passen, maar het is duidelijk dat er heel veel potentie in alle dorpskernen zit. Hartstikke trots ben ik daar op!"

Het is nu aan Coevorden om het programma van haar voorganger te overtreffen met het thema 'verbonden in verhalen'. Wethouder Jeroen Huizing kijkt ernaar uit. "We willen alle verhalen die Coevorden in zich heeft vertellen. Zowel over de huidige tijd, als die van vroeger", legt hij uit. "En niet geheel toevallig vieren we volgend jaar het 350-jarig jubileum van het ontzet van Coevorden, dus dat komt goed uit."

Extra boost

Volgens de wethouder is deze titel de ideale kans om alle kunst en cultuur in de gemeente een extra boost te geven. "En niet alleen voor dit culturele jaar", vertelt hij. "Ook zeker voor de periode daarna. We hopen tegen die tijd een heel nieuw beleid klaar te hebben."

En mocht de wethouder dat nog nodig hebben, heeft Damsma nog een paar tips. "Laat de mensen zelf met ideeën komen", zegt ze. "De Drentse bescheidenheid is mooi, maar er gebeurt altijd meer dan we als gemeente denken. Laat dat zien, en daarbij wens ik de gemeente Coevorden heel veel succes."