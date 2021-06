Minder dan 10 besmettingen in Drenthe en 'de nul' gloort

Waar lag de piek van het aantal besmettingen in Drenthe in 2021? Een terugblik.

Er waren persconferenties met een sombere toon. Het volk zuchtte bij weer een pakket maatregelen. Mondkapjes, demonstraties elders in het land, rechtszaken tegen de Staat, gedoe over traag prikken, de avondklok die ons sociale leven veranderde. En wat te denken van al die families die een dierbare aan de ziekte verloren, ondernemers in nood, en mensen die na corona nog steeds last hebben van de langetermijngevolgen.

Hoogste piek in januari

De ellende in 2021 kende in feite zijn oorsprong op 15 december vorig jaar, bij de start van de harde lockdown. Zo'n beetje alles wat als niet-essentieel kon worden bestempeld ging dicht. Dit was ook de periode dat het aantal coronabesmettingen in Drenthe naar een hoogtepunt kroop. In de eerste week van het jaar (vanaf 4 januari) telde onze provincie 1454 besmettingen in een week. Dat aantal werd in de weken die volgden niet meer overtroffen. Het hoogste aantal besmettingen op één dag in 2021 was op 3 januari: 269 keer positief in een etmaal.

Avondklok

Hoewel de situatie in het restant van januari verbeterde tot onder de 800 Drentse besmettingen per week en er werd begonnen met vaccineren, bleef de situatie zorgelijk. Sterker nog, het kabinet nam het rigoureuze besluit om vanaf 23 januari de avondklok in te voeren. Dat betekende dat je na 22.00 uur tot 04.30 uur niet meer buiten mocht zijn, tenzij je er een goede reden voor had en dat ook kon aantonen.

De lockdown werd verlengd tot begin maart, daarna volgden de eerste versoepelingen, zoals de kappers die open mochten. Ook was het voor winkeliers toegestaan op afspraak weer enkele klanten te ontvangen en gingen middelbare scholen open. Tegelijkertijd kroop het aantal besmettingen in Drenthe weer omhoog tot een piek in week 12 (22 tot en met 28 maart). 1408 besmettingen telde onze provincie toen, de enige week die in de buurt komt van de eerste week van januari.

Op 6 januari kregen de eerste zorgmedewerkers van het WZA een vaccin (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Druk op zorg

Logischerwijs voelden ziekenhuizen de klap in de maand die volgde. De druk op de Drentse intensive cares bleek voornamelijk in april ondoenlijk hoog. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en ziekenhuislocatie Scheper in Emmen van Treant Zorggroep lieten weten dat ze de druk op de zorg niet meer aan konden. Beiden ziekenhuizen schroefden het aantal bedden op de intensive care noodgedwongen terug, omdat ze kampten met personeelsgebrek.

Goed nieuws kwam van het RIVM. Uit cijfers die dit instituut dagelijks publiceert bleek dat iedere week in Drenthe het aantal besmettingen afnam. Dat ging in april nog met kleine stapjes (week 18, begin mei, bleek een uitzondering), in mei en juni ging het iedere week een stuk beter. Nog een reden om opgelucht adem te halen: het kabinet kondigde 'einde lockdown' aan vanaf 5 juni.

Vorige week telde Drenthe nog 226 positieve gevallen. Goede kans dat het deze week niet eens boven de honderd komt. En vandaag dus niet meer dan 10.

Op naar de nul.

