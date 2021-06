Gerrit Jan van D. in ieder geval tot herfst gedwongen in zorginstelling

Gerrit Jan van D. zit in ieder geval tot 21 september gedwongen in een zorginstelling. De opname van de vader van het Ruinerwold-gezin kan dan jaarlijks en later tweejaarlijks verlengd worden, meldt De Stentor.

"Gerrit Jan van D. wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid, in het ontvangen van bezoek, en krijgt gedwongen vocht, medicatie en voedsel toegediend mocht dat nodig zijn", meldt De Stentor op basis van een uitspraak van de rechtbank Gelderland in mei.

Stoornissen

Van D., die kampt met flinke fysieke gezondheidsproblemen, lijdt volgens deskundigen aan ernstige psychische stoornissen. Het gaat om een 'ernstige persoonlijkheidsstoornis met narcistische, antisociale kenmerken, met daarbij mogelijk schizofrenie'.

Van D. hield zijn gezin jarenlang afgesloten van de buitenwereld in een boerderij in Ruinerwold. De jongste kinderen willen graag herenigd worden met hun vader. Het Openbaar Ministerie had aangedrongen op een zorgmaatregel als deze. Op die manier moet voorkomen worden dat Van D. opnieuw zijn kinderen ernstig benadeelt. In maart, na zijn vrijlating, zou Van D. een zedendelict hebben gepleegd. Een van de jongste kinderen had aangifte gedaan, de zaak werd geseponeerd.

Van D. zou zelf graag bij een goede vriend willen wonen. Volgens De Stentor heeft advocaat Paul van Oss gepleit voor een contact- en gebiedsverbod, in plaats van een gedwongen opname. De rechtbank ging daar dus niet in mee. Van Oss laat aan RTV Drenthe weten niet te willen reageren.

