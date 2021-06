Tim van Dijke wint broederstrijd op Col du VAM

Net als de koers bij de vrouwen, reden de beloften ook 124 kilometer in 17 ronden. Zoals zo vaak ontplofte de koers vanuit het vertrek. Al bij de eerste doorkomst bovenop de Col du VAM trok een lang, uitgerekte groep, naar boven. Bij die groep ontbrak Axel van der Tuuk. De Assenaar had last van buikgriep en moest verstek laten gaan.

Kopgroep van zeven

Ook Bodi del Grosso uit Eelde moest al vroeg de wedstrijd staken. De nummer drie van vorig jaar stapte met rugproblemen af. In de vierde ronde ontstond er een kopgroep van zeven renners. Mick van Dijke, Tim van Dijke, Lars Boven, Casper van Uden, Hidde van Veenendaal, Timo de Jong en Joren Bloem werkten goed samen en pakten al snel twee minuten voorsprong.

Met vier renners van het Jumbo-Visma Development Team in de kopgroep, kwam er eigenlijk geen achtervolging meer op gang. Tweelingbroers Mick en Tim van Dijke behaalden woensdagmiddag al goud en zilver bij het NK Tijdrijden in Emmen. Samen met ploeggenoten Lars Boven en Hidde van Veenendaal werd de voorsprong alleen maar groter.

Demarrage

In een saaie wedstrijd was het wachten op een demarrage uit de kopgroep. Met nog drie ronden te rijden, was het zover. Terwijl Owen Geleijn en Daan Hoeks de sprong naar de kopgroep probeerden te maken, ze kwamen terug tot 1:40, probeerden de Jumbo-Visma renners te ontsnappen uit de kopgroep.

Met nog twee ronden te rijden nam Tim van Dijke een kleine voorsprong op zijn medevluchters. Zijn tweelingbroer Mick probeerde zijn broer te achterhalen, maar kreeg geen ruimte en werd snel weer achterhaald. In de laatste ronde kwam de voorsprong van Tim van Dijke niet meer in gevaar. De Zeeuw hield op de finish 3 seconden over. Mick van Dijke werd tweede, Casper van Uden pakte het brons.