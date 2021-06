CDA Drenthe: 'We moeten ophouden over elkaar te praten en de inhoud voorop stellen'

Afgelopen week kopte de Volkskrant: 'Het CDA is zo dood als een pier, zielloos en waardeloos', naar aanleiding van alle ophef in het CDA. "Je moet niet alles geloven wat de krant schrijft", zegt Robert Kleine, voorzitter van de Drentse afdeling van het CDA in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Ik zie de afgelopen week ontzettend veel media van buitenaf naar binnen kijken en er overal wat van vinden. Volgens mij is het van belang dat we binnen onze partij kijken hoe we hiermee omgaan, en dan herken ik daar soort kreten absoluut niet."

Zoomsessie

Het CDA Drenthe had gisteravond een zoomsessie met ongeveer honderd van de vijftienhonderd leden die de Drentse afdeling telt. "Je merkt als eerste reactie pijn en verdriet, dat soort woorden", merkte Kleine. "Ook boosheid en heel veel vragen. Mensen zijn niet zozeer concreet boos op anderen, maar zitten meer met de vraag: 'waarom gebeurt ons dit'."

Dat gevoel sijpelt door naar alle lokale afdelingen. "We hebben in Drenthe heel veel CDA-politici die hun stinkende best doen om vanuit de CDA-uitgangspunten lokale politiek te bedrijven. Die denken ook van hoe gaan we hier met elkaar mee om?", stelt Kleine.

Over de kwestie Omigt wil Kleine niet veel kwijt. Hij snapt dat leden zich afvragen hoe dat kon gebeuren. "Kritische leden zijn alleen maar goed", zegt Kleine. "We hebben veel meer kritische leden dan Pieter Omtzigt en volgens mij wordt een partij alleen maar sterker als je kritische leden hebt. Die het lef hebben daarover het gesprek met elkaar aan te gaan, maar dat moet je wel op een fatsoenlijke manier doen."

CDJA

"Wij hebben ook een sessie georganiseerd met alle jongeren", zegt Tom Scheepstra uit Meppel, voorzitter van het CDJA, de landelijke jongerentak van het CDA. "Daar zijn ook zorgen en boosheid dat het zo ver heeft kunnen komen. Maar ook iets hoopvols. Bij jongeren heerst wel het gevoel dat er wat moet gebeuren binnen de partij, na een teleurstellende verkiezingsuitslag, de kwestie Omtzigt en Sywert van Lienden."

Scheepstra ziet strijdlust bij de jonge leden. "De jongeren staan niet aan de zijlijn en willen ook echt aanpakken. Het wachten is op het evaluatierapport over de verkiezingen. En daar zullen we als CDJA ontzettend kritisch naar kijken, omdat we dan stappen richting de toekomst moeten zetten."

Volgens Scheepstra heeft het CDA een duidelijke koers en visie nodig. "Inhoud hebben we wel, maar nu moeten we kijken hoe kunnen we dat praktisch kunnen maken en uitleggen aan iedereen in Nederland. Hoe breng je de boodschap?"

Robert Kleine sluit zich daarbij aan. "Gisteravond zeiden de meeste leden: we hebben een goed inhoudelijk verhaal en we hebben goede uitgangspunten. De boodschap was laten we ophouden om over elkaar te praten en de inhoud voorop stellen richting gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer gaat het nou eens niet over mensen, maar over inhoud? We hebben goede regionale en lokale politici."