Na 100 jaar sluit het Stationskoffiehuis in Rolde de deuren

Een geschikte opvolger vond het echtpaar niet. Hun kinderen voelen er niets voor om het stokje over te nemen en dus besloten Lineke en Isie de deuren van het koffiehuis te sluiten. "Het is jammer," vindt Lineke, "maar het verkopen aan een buitenstaander zie ik ook niet zitten." Het café met een grote ruimte met zalen voor bijvoorbeeld vergaderingen zit namelijk aan hun huis vast. De keuken wordt zowel voor de zaak gebruikt, als privé.

"We hebben de keuze gemaakt om van ons pensioen te genieten", zegt ze. Door de coronacrisis kwam het pensioen eerder dan verwacht. "En nu het gebeurd is, heb ik het er moeilijker mee", vertelt Lineke. "Je realiseert je steeds meer dat je al die mensen niet meer ziet en al die nieuwtjes niet meer hoort. Dat je al die sociale contacten niet meer hebt, dat wordt nog wel een dingetje."

Op de koffie bij Hansie

Het gebouw werd in 1905 gebouwd en kwam in 1925 in de familie van Lineke Poutsma-Hidding. Linekes opa Johannes Darwinkel, ook wel Hansie genoemd, was een bekende in Rolde. "De oude Roldenaren kennen hem nog wel. Zij gingen vaak op de koffie bij Hansie", zegt Lineke met een glimlach. Hansie liet het koffiehuis na aan zijn dochter, die bij het café in kwam wonen met haar man.

Lineke nam het in 1988 over van haar ouders. Haar man Isie werkte nog buitenshuis, maar in de avonden liep hij ook graag met een dienblad. Het is iets wat hij erg gaat missen. "Nieuwtjes uit het dorp waren hier altijd als eerste bekend", vertelt Isie. Het contact met de gasten is altijd goed geweest. Het is de gezelligheid, die hij zal missen.

Meer vrijheid

Maar aan de andere kant krijgt het echtpaar er ook iets voor terug: vrijheid. "We konden altijd maar de eerste vijf minuten van het journaal zien, daarna moesten we beneden aan de slag", vertelt Isie. "Nu kunnen we eens een film kijken." Lineke heeft zich inmiddels al aangemeld als vrijwilliger bij de kerk en ook voor de kleinkinderen is meer tijd vrij.

Wat er met het café en de zalen zal gebeuren is nog onduidelijk. Lineke: "Ook daar vinden we wel weer iets voor, maar eerst gaan we genieten van ons pensioen."