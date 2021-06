Eeuwenoude unieke boo op bijzonder transport door Schoonebeek: 'Hele happening'

"De Hekmans Boo, een oude veeschuur, wordt weer verhuisd naar Schoonebeek. Het is een hele happening. Ik krijg al wekenlang vragen van mensen wanneer en hoe laat het gaat gebeuren", lacht Henry Eisen van stichting De Spiker, die zich ontfermd over oudheidkundige monumenten. Eisen is ook nog eens jarig vandaag: "Zo'n verjaardagscadeau krijg je niet ieder jaar."

Uit 1646

Uit onderzoek blijkt dat de Hekmans boo, oorspronkelijk van de familie Hekman, omstreeks 1646 gebouwd is. Sindsdien verhuisde die meerdere keren totdat hij in 1996 op het terrein belandde, dat inmiddels in handen is van zuivelconcern A-ware. Omdat A-ware het belangrijk vindt dat historie en cultureel erfgoed behouden blijft, wordt de boo geschonken.

De boo is typerend voor het gebied. "Rond het jaartal 1600 stonden hier langs het Schoonebekerdiep tientallen booën aan de Nederlandse en Duitse kant", vertelt Eisen. "Daar kon je rundvee houden. Het diep liep 's winters over en daar kreeg je hele vette weiden van. De rest van Drenthe was meer veen en hei, daar liepen schapen en kon je weinig met rundvee. Hier wel. En dat heeft ook de geschiedenis van het gebied bepaald."

De Hekmans Boo ging met een kraan door de lucht (Rechten: Nicole Eisen)

Op de gemeentegrens tussen Coevorden en Emmen wordt de boo symbolisch overgedragen door wethouder Jeroen Huizing aan burgemeester Eric van Oosterhout. "Laten we 'm maar binnenhalen", roept Van Oosterhout. Waarop de chauffeur van de vrachtwagen de Kanaalweg op draait.

Definitieve invulling volgt later

Met het maken van de plannen voor de toekomst van de boo, de enige overgebleven, krijgt De Spiker hulp van andere stichtingen. Waaronder Boom, die zich ontfermt over monumenten. "Dit is natuurlijk niet een alledaags iets. Terwijl dat het vroeger wel was. Met naoberhulp, pakten ze 'm met z'n allen op en zetten ze 'm ergens neer. Bijvoorbeeld als de buurman er belang bij had", zegt Barry Gepken. "En dit is de laatste, de andere is afgebrand, dus deze moet een plek krijgen waarvan we zeggen: hier zijn we tevreden mee."

Over de invulling wordt de komende tijd nagedacht. Net als over de definitieve plek. Het park achter het oude gemeentehuis wordt als serieuze optie genoemd. Later dit jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. De Hekmans Boo is nu eerst opgeslagen op het terrein van de EMCO.