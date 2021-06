TT-organisatie is blij met iedereen die geen geld terug vraagt

De organisatie van de TT in Assen is blij dat maar weinig mensen hun toegangskaart inleveren en hun geld terugvragen. Dat had een extra probleem opgeleverd voor het circuit dat, net als veel andere bedrijven, een moeilijke tijd doormaakt door de coronacrisis. Dat zei voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit in Assen in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Voor de wedstrijddag van de TT zijn 11.500 kaarten verkocht, en daarmee is de zondag uitverkocht. "Die mensen ga je niet terugvinden op die gigantische tribunes", zegt Bos. "Er zijn 57.000 plaatsen, dus het is dit jaar nog een 'Kleintje TT'." Voor de kwalificaties op zaterdag zijn nog een paar duizend kaarten beschikbaar, en voor de trainingen op vrijdag zijn maar duizend of tweeduizend kaarten verkocht.

Dat zijn enorme verschillen met andere edities. In 2019 bijvoorbeeld kwamen 105.000 mensen naar Assen, alleen al op de wedstrijddag. "Op vrijdag zullen mensen nog moeten werken", denkt Bos. "En er is toch een drempel: je moet een negatieve coronatest laten zien.

Weinig kaarten terug

Voorzitter Bos is opgelucht dat hij weinig kaarten heeft teruggekregen. "Vorig jaar hadden we 36.000 kaarten verkocht. En de meeste racefans schuiven die nog een jaar door naar de editie van volgend jaar. Als we die allemaal hadden moeten terugbetalen, vergt dat veel van je liquiditeit." Dan ben je het laatste geld dat in kas is alsnog kwijt, wil Bos maar zeggen.

"Datzelfde geldt ook voor de vipboxen en de businessclass. Veel sponsoren hebben uit loyaliteit en sympathie toch 25 of 50 procent betaald, ook al kregen ze er niks voor terug. Om mogelijk te maken dat het circuit kan blijven bestaan. Uit loyaliteit maar ook uit saamhorigheid: je helpt mekaar waar het nodig is."

'De bodem van de kist is in zicht'

Vorig jaar leed de organisatie drie miljoen euro verlies, omdat er niks kon doorgaan. De tweede helft van dit jaar ziet er voor het circuit beter uit, dus het verlies zal dit jaar kleiner zijn. Maar de crisis doet ook hier pijn.

"De bodem van de kist is in zicht, maar de organisatie valt niet om", zegt Bos niet zonder trots. Er zat aardig wat geld in de reservepot. "Maar wat je in tien jaar hebt opgebouwd ben je in anderhalf jaar weer kwijt."

Er volgen nog onderhandelingen met Dorna, de rechtenhouder van de grand prix-races. Normaal betaalt de Asser TT miljoenen om de race te mogen organiseren. "En dan doen we het nog goed: anderen betalen twee of drie keer meer dan wij." Maar Bos verwacht dat het dit jaar veel minder zal zijn. "Dat wordt een klein bedrag ten opzichte van wat we normaal betalen."

RTV Drenthe heeft ook dit jaar een aparte website gemaakt over de TT Assen. Met al het nieuws over de negentigste editie, maar ook met historische verhalen en unieke beelden. Lees hier alles over de TT nu en toen.

Op naar Den Haag

Deze week kondigde het circuit al aan extra steun te gaan vragen in Den Haag. Er is gebruik gemaakt van de bekende corona-steunmaatregelen, maar het TT Circuit is toch een ander soort bedrijf, redeneert Bos. "We hebben twintig mensen in dienst, maar werken ook met 1500 vrijwilligers. Dat sluit daar niet helemaal bij aan."

Wij zijn een zeer kapitaalintensief bedrijf waarbij je hoge afschrijvingen hebt. Daar zijn geen regelingen voor." De circuits van Assen en Zandvoort zijn aparte gevallen, vindt Bos.

Toch gaat Assen niet samen met het circuit van Zandvoort naar Den Haag. "Wij gaan nu zelf eerst een brief opstellen. We hebben er nu voor gekozen om onze eigen belangen op papier te zetten en die brief naar het ministerie van Economische Zaken te sturen." Zonder Zandvoort, dus.

Mocht er geen extra steun komen, dan worden de kaarten niet opeens veel duurder. "Vergeleken met de andere GP-races zitten we altijd in de middenmoot met onze prijzen. En dat willen we ook graag zo houden." Ook dan gaat de TT overleven, daar twijfelt voorzitter Bos niet aan.

