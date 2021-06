Timo Roosen is de sterkste op Col du VAM en pakt Nederlandse titel

De mannenwedstrijd werd twee-en-halve ronde ingekort. Vanwege de zware koers en het EK voetbal, dat de NOS ook moet uitzenden, werd besloten de koers iets in te korten. Wellicht dat dit een teken was voor Mathieu van der Poel om direct in de eerste ronden zijn neus al aan het venster te drukken. De titelverdediger zocht in de eerste rondjes een paar keer de aanval, maar veel ruimte kreeg Van der Poel niet.

Elmar Reinders in kopgroep

Na vijf ronden ontstond een eerste serieuze kopgroep. In totaal zochten zeventien koplopers de aanval, inclusief Emmenaar Elmar Reinders, maar ook Dylan Groenewegen en Sebastian Langeveld behoorden tot de kopgroep, waar Jumbo-Visma met vier renners goed vertegenwoordigd was.

Met nog 90 kilometer te rijden probeerde Van der Poel het gat te dichten, maar hij kreeg drie rijders van Jumbo-Visma in zijn wiel, die de vlucht beschermden en geen kopwerk deden. De groep kwam tot 30 seconden, waarna de achterstand weer toenam tot meer dan een minuut.

Materiaalpech

Elmar Reinders miste plotseling in de kopgroep. De Emmenaar had materiaalpech en moest uiteindelijk de strijd staken. Even later gaf Mathieu van de Poel ook de pijp aan Maarten. Met nog zeven ronden te rijden stapte de alleskunner af.

Op 40 kilometer van de meet ontstond een nieuwe situatie. De kopgroep spatte uiteen en er ontstond een nieuwe kopgroep van zeven renners. Een combinatie van de oude kopgroep met renners die terugkwamen. Oscar Riesebeek, Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Boy en Danny van Poppel, Sjoerd Bax en Martijn Tusveld, leken het onderling uit te moeten maken.

In een hectische en spannende slotfase konden Mike Teunissen en Timo Roosen in de voorlaatste ronde nog bij de koplopers aansluiten, terwijl teamgenoot Groenewegen juist moest lossen.

In de laatste ronde plaatste Roosen de beslissende demarrage. Op 2,4 kilometer van de finish ontsnapte de renner van Jumbo-Visma jumben kwam solo over de finish. Bax en Riesebeek kwamen dertig seconden later over de meet.

