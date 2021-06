Directie Visio de Brink in gesprek met ouders over sluiting zwembad

De directie van Visio de Brink in Vries gaat in gesprek met ouders van de cliënten die gebruikmaken van zwembad Plons. Tijdens dat gesprek kunnen zij vragen stellen over de sluiting van het bad. Onder veel ouders is daarover veel woede en onbegrip. In het bad zwemmen verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen.

Ruim een week geleden maakte de zorginstelling bekend dat zwembad Plons dicht moet. Het gebouw van het bad is volgens de directie te oud en niet meer te exploiteren.

Deur op een kier

Uit de brief valt op te maken dat de sluiting nog niet helemaal 100 procent definitief is. "In eerdere berichtgeving hebben wij u mogelijk de indruk gegeven dat het besluit al helemaal definitief was. Echter, we hebben nog wat stappen te nemen", aldus de directie.

Zo moet de zorginstelling het voorgenomen besluit nog voorleggen aan de cliëntenraad en de ondernemersraad. Beide partijen mogen nog advies uitbrengen: "Bij hen blijken er ook nog veel vragen te zijn, daar willen we eerst een goed antwoord op geven."

Financiën

Het bericht over de sluiting per 1 oktober viel veel ouders van de zwembadgebruikers rauw op het dak. Niet alleen is het zwembad voor hun kinderen vaak nog de enige manier om lekker te bewegen, ook werd er zes jaar geleden met de hele gemeenschap in Vries nog zo'n 800.000 opgehaald om het toen flink verouderde zwembad te redden van de ondergang. Verschillende betrokkenen die de afgelopen week met RTV Drenthe hebben gesproken vragen zich af waar dat geld is gebleven.

De directie zegt daarover in de brief dat het genoemde bedrag is besteed aan achterstallig onderhoud. "Destijds was ook het beeld dat na de herstelwerkzaamheden een kostendekkende situatie haalbaar zou zijn, door het gebruik van het zwembad door andere partijen", aldus de directie in de brief. Maar dat is uiteindelijk flink tegengevallen.

Andere zorgbudgetten

Ook noemt Koninklijke Visio dat er in 2015 een boel is veranderd in de manier waarop de instelling gefinancierd wordt: "We gingen van AWBZ naar WIz." In die nieuwe situatie is er een budget per cliënt voor voeding, begeleiding en wonen. "Speciale gebouwen zoals een zwembad worden vanuit de WIz niet meer gefinancierd", aldus de directie. "Het geld dat nodig was om Plons in de lucht te houden, is onttrokken aan de beschikbare zorgbudgetten."

Daarnaast moet het zwembad volgens de directie voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van zwembaden, en moet het ook nog van het gas af, wat enorm veel geld gaat kosten. "Visio vindt het onverantwoord om nog meer gelden te onttrekken aan de zorgbudgetten."

Onderzoek

De financiële uitleg gaat er niet bij iedereen in. Ouders benadrukken vooral de zorgfunctie van het zwembad, en vinden dat een zorginstelling daar geld vrij voor moet houden. Ook zijn ze benieuwd naar het onderzoek dat Koninklijke Visio heeft laten uitvoeren om tot de keuze tot sluiting te komen.

Dat onderzoek heeft volgens Koninklijke Visio anderhalf jaar geduurd: "Een gespecialiseerd bureau heeft onafhankelijk onderzoek gedaan. Al jaren brengt zwembad Plons op de Brink grote verliezen met zich mee. Dat heeft te maken met een aantal factoren. De exploitatie, dat zijn de kosten voor verwarming, regulier onderhoud, waterkwaliteit, luchtbehandeling en toezichthouden personeel, kan niet betaald worden uit de opbrengsten van de gebruikers."

Commotie

In de brief gaat Koninklijke Visio ook nog in op de alternatieven voor de cliënten na de sluiting op 1 oktober. Een deel ervan kan terecht bij het zwembad van Visio De Heukelom in Haren of in een bad in Zuidlaren, Norg of Rolde. "Ook onderzoeken we of we een nieuw hydrobad met jetstraal kunnen bouwen, om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal cliënten om hun conditie op te bouwen."

Morgen aan het eind van de middag gaat de directie met alle betrokkenen in gesprek en kunnen alle vragen die er zijn gesteld worden. Zo zijn een aantal ouders benieuwd naar details van het onderzoeksrapport en willen ze weten of écht alles gedaan is om het bad te behouden.

Visio de Brink sluit de brief af met hoopvolle woorden: "Wij hebben al vele mogelijkheden onderzocht om de grote jaarlijkse verliezen van het zwembad op te vangen, maar geen oplossing gevonden. Mogelijk dat door deze aandacht dé oplossing naar boven komt. Dat zou betekenen dat wij het besluit niet definitief hoeven te maken."

