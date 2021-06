De week van Drenthe: Roekenoverlast en boze buschauffeurs

Roeken maken het leven van de inwoners van de Asser wijk Marsdijk duur. De vogels zorgen ook voor schade op akkers bij Loon, vertelt Stan Boelens maandag. Drie hectare mais werd leeggeplunderd. "Niet normaal, helemaal foetsie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Gedoe in de bus

Op dinsdag geven buschauffeurs aan het helemaal te hebben gehad met overlast van veiligelanders uit het azc in Ter Apel. Buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel heeft wekelijks te maken met incidenten. Op woensdag kondigen de provincies Drenthe en Groningen aan om een nieuwe pendelbus in te zetten, speciaal voor de azc-bewoners.

Rode cijfers TT

"De reserves zijn op en we gaan tien jaar terug in de tijd", zegt TT-voorzitter Arjan Bos tijdens de persconferentie van de 90e TT op woensdag. Het bestuur van het TT Circuit gaat contact zoeken met de Minister van Economische Zaken Stef Blok over de financiële situatie in deze coronatijd.

Vorig jaar sloot het circuit het seizoen af met een verlies van drie miljoen euro. En ook dit seizoen rekent het bestuur op een negatief resultaat.

Ellende in Orvelte

Boze marktkooplui in Orvelte. Aanvankelijk zouden in het toeristendorp vier zondagmarkten plaatsvinden, de gemeente Midden-Drenthe heeft echter de vergunning ingetrokken. Volgens burgemeester Mieke Damsma waren de vergunningen te 'gul' uitgegeven, onzorgvuldig in coronatijd.

Op donderdag doen de marktlui hun beklag. "Sommige ondernemers hebben tranen in hun ogen", vertelt ze. "De standhouders grabbelen hun laatste geld bij elkaar om hun waar te verkopen en dan worden ze op deze manier gedupeerd. Ten onrechte nog wel."

Eind goed, al goed?

De lockdown om verspreiding van het coronavirus te voorkomen lijkt vanaf 26 juni echt te worden opgeheven. Het demissionaire kabinet gaf vrijdag opnieuw een persconferentie. En er was vooral goed nieuws. Het aantal besmettingen neemt af en dus is straks bijna alles weer mogelijk. De anderhalvemetermaatregel blijft bestaan en is leidend.

