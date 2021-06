Vriendengroep bouwt nieuwe keet na brand: 'De bouw zelf is al een feest'

Het vermoeden was brandstichting, maar bewijs daarvoor kon nooit gevonden worden. De vriendengroep zat niet bij de pakken neer, maar besloot om de handen uit de mouwen te steken.

"Toen was het de vraag: moeten we nou weer wat gaan maken of niet? En toen hebben we uiteindelijk toch wat nieuws opgebouwd. Nu zijn we anderhalf jaar verder en staat dit er weer", vertelt Gertjan Ottens. "De laatste loodjes worden nog gedaan en dan kunnen we genieten."

'Speciaal'

Al jarenlang komt de groep bij elkaar. "Dit is meer vanuit vroeger, we zijn altijd bezig geweest met leuke dingen te maken hier. Dit hebben we met de vriendengroep opgezet om hier met z'n allen bij elkaar te komen. Dat is leuk en gezellig en dat maakt het wel speciaal."

Ondertussen geeft Ottens aanwijzingen aan zijn vrienden. Even later hangt het bordje met de tekst 'picobello plein' op de voorgevel van de keet.

Hulp van sponsoren

Met eigen geld en hulp van sponsoren kon er een nieuwe keet gebouwd worden. Door Ottens en zijn kameraden zelf. Net als de vorige keet: "De vorige hebben we gebouwd toen we allemaal nog wat jonger waren. Toen hadden we wat minder ervaring, nu hebben we wat meer ervaring op gedaan. Dat zie je ook wel terug in het eindresultaat."

"Kijk, antraciet voegen, regenpijpjes en waterkering", laat Ottens zien aan de zijkant van het gebouw.

"We hebben veel meer mooiere materialen gebruikt, waardoor het plaatje mooier is geworden dan de vorige. We hebben het ook beter geïsoleerd voor het geluid. Het dak is dubbel geïsoleerd. We hebben er iets meer moeite in gestopt", lacht hij. "De bouw zelf alleen al met de jongens is een feestje. Dat je dit kan en mag doen met je kameraden. Ja, dat is heel mooi. We zijn heel blij met het eindresultaat en krijgen ook veel mooie reacties uit het dorp."

Iedereen is altijd welkom

Iedereen is altijd welkom, luidt het motto van de vriendengroep. Het is de bedoeling dat de keet aan het eind van de zomer nog officieel geopend wordt.