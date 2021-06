Registratie vaccinaties door huisartsen loopt achter, vakantie nog even uitgesteld

Wie door een huisarts is gevaccineerd, kan via mijn.rivm.nl zien of de vaccinatie is geregistreerd. Volgens de NOS lopen de registraties flink achter. Vanaf woensdag kunnen volledig gevaccineerden toegang krijgen tot restaurants en evenementen zonder vooraf te testen. Vanaf 1 juli moet op dezelfde manier reizen binnen de Europese Unie mogelijk zijn met de app, maar daarvoor is registratie bij het RIVM wel noodzakelijk.

"In het begin was er vertraging, omdat het systeem van het RIVM niet goed werkte", laat Huisartsenzorg Drenthe weten na een rondgang langs verschillende parktijken. "Op dit moment zijn er geen problemen, het landelijke probleem wordt niet herkend door onze huisartsen."

Caravan op stal

Toch zijn er ook in Drenthe mensen die last hebben van de achterlopende registratie. Tjisse van der Heide uit Smilde is een van hen. "Ik ben opgeroepen op 16 april voor mijn eerste vaccinatie en heb hem toen ook gehaald bij de huisartsenpost in Smilde. Volgende week kan ik de tweede halen, maar de eerste is nog niet geregistreerd bij het RIVM", zegt Van der Heide. "Ik controleer dagelijks of ik ben toegevoegd, maar tot nog toe niet."

De caravan van de Van der Heides staat klaar voor vertrek, maar de vakantie gaat pas door als het zonder beperkingen kan. Dat is ook de reden dat Van der Heide graag in het systeem komt. De Smildeger nam al contact op met zijn huisarts, vooralsnog zonder resultaat. "Jammer", zegt hij. "Het is ook heel logisch dat huisartsen het druk hebben, maar ik wil ook graag een stap voorwaarts maken."