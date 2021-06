Ouders in Eelde starten petitie tegen tijdelijke basisschoollocatie

Obs De Veenvlinder zit in kindcentrum Groote Veen in Eelde (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Ouders van leerlingen van basisscholen De Veenvlinder en de Mariaschool in de wijk Groote Veen in Eelde bundelen de krachten. In de strijd tegen een tijdelijke verhuizing van hun kinderen is er een petitie gestart.

De ouders willen met een flinke dosis handtekeningen een krachtig signaal afgeven aan de gemeente Tynaarlo. In een brief aan de ouders werd meegedeeld dat de groepen 7 en 8 van de Mariaschool en twee groepen 4 van obs De Veenvlinder na de zomervakantie intrekken in een gebouw aan de Schoollaan in Paterswolde.

Door onvoorziene groei van het aantal leerlingen is er namelijk ruimtegebrek in het nieuwe schoolgebouw aan de Boomgaard in Eelde, waar de scholen samen gehuisvest zijn. Om het ruimtegebrek tegen te gaan is in het gebouw aan de Schoollaan een tijdelijke oplossing gevonden. Ondertussen wordt gezocht naar een permanente oplossing.

De ouders zien alle verhuizingen niet zitten. Zij geven de voorkeur aan noodunits bij het huidige schoolgebouw. Om dat nog eens te onderstrepen is nu de petitie online gezet.

