Op weg naar de TT: Márquez wint voor het eerst sinds 2019

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft gisteren voor het eerst sinds eind 2019 een overwinning geboekt in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse schreef op de Sachsenring voor de achtste keer op rij de Grote Prijs van Duitsland op zijn naam. Vorig jaar ging die race niet door vanwege het coronavirus.

Márquez miste het gehele vorige seizoen als gevolg van een gecompliceerde armbreuk, opgelopen bij de eerste GP van 2020 in Spanje. De Honda-coureur moest maandenlang herstellen. Hij ontbrak ook in de eerste twee grands prix van dit jaar. In april maakte Márquez in Portugal zijn rentree in de MotoGP. Meedoen om de winst zat er aanvankelijk nog niet in. In de laatste drie GP's viel Márquez steeds uit.

Op de Sachsenring liet de Spanjaard zien dat hij weer helemaal terug is. De beladen zege leidde gisteren tot tranen van vreugde. "Dit is een van de belangrijkste momenten uit mijn carrière", zei Márquez geëmotioneerd. "Er ging van alles door mijn hoofd heen, alle herinneringen aan de afgelopen periode kwamen naar boven. Maar ik heb het gedaan."

De Portugees Miguel Oliveira eindigde als tweede, WK-klassementsleider Fabio Quartararo werd derde.

Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft 3 punten gepakt in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer kwam op de Sachsenring als dertiende over de finish, nadat hij vanaf de negende plek was gestart. Bendsneyder profiteerde in de slotfase van een paar valpartijen voor zich en eindigde daardoor in de punten.

De Australiër Remy Gardner boekte zijn derde overwinning op rij en verstevigde zijn leidende positie in het WK-klassement. Zijn belangrijkste concurrent, zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández, schoof al vroeg in de wedstrijd de grindbak in. De Spanjaard Arón Canet eindigde op ruim 6 seconden als tweede, voor de Italiaan Marco Bezzecchi.

Moto3

In de Moto3-klasse ging supertalent Pedro Acosta er met de winst vandoor. De Japanner Kaito Toba werd tweede. Jeremy Alcoba kwam als derde over de streep, maar had een penalty gekregen. Daardoor werd Dennis Foggia derde.

Komend weekend staat de TT in Assen op het programma.