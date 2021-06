Directeur VNO-NCW: 'Overheid moet flink in het Noorden investeren'

De overheid moet flink investeren in het Noorden. Dat staat in de toekomstvisie van VNO-NCW MKB Noord die vandaag in Den Haag wordt gepresenteerd. Als investeringen uitblijven, zal talent wegtrekken en daardoor ook bedrijven, zo waarschuwt de werkgeversorganisatie.

"Wat dreigt is dat er straks te weinig goed opgeleide mensen zijn voor onze bedrijven," zegt Ton Schroor, directeur van VNO-NCW Noord. "Het Noorden kampt met vergrijzing. Uit onderzoek blijkt dat er zonder investeringen steeds minder mensen in Noord-Nederland beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en daardoor zullen er ook minder bedrijven over blijven."

Negatieve spiraal

Schoor vreest die 'negatieve spiraal', zoals hij het zelf noemt. "In dorpen zullen dan scholen en winkels sluiten. Het hele economische systeem komt daardoor in de war. Wij zeggen: dat moet je doorbreken."

Volgens VNO-NCW MKB Noord biedt het Noorden grote kansen voor het hele land. "We hebben iets dat de rest van Nederland niet heeft, namelijk een geweldig woon- en leefklimaat. En ook een prachtig investeringsklimaat, maar dan moet er wel iets gebeuren, " aldus Schroor.

Lelylijn

De werkgeversorganisatie pleit in de toekomstvisie opnieuw voor de komst van de Lelylijn. "Die snelle spoorlijn kan werken als een katalysator, waardoor langs die lijn ook 220.000 extra woningen gebouwd kunnen worden. Als er in een dorp veertig woningen bij worden gebouwd, kan dat het verschil maken tussen het open houden van bijvoorbeeld een bakker, een school en het in stand houden van een voetbalvereniging."

"Ook zorgt de aanleg van die spoorlijn ervoor dat arbeid mobiel wordt. Je kunt dan wonen in de Randstad en in het Noorden werken of andersom. Dat maakt dat bedrijven naar het Noorden komen", verwacht Schroor. Ook de Nedersaksenlijn en investeringen in een duurzaam Groningen Airport Eelde staan op het verlanglijstje van de werkgevers.

Volgens Schroor is het onzin dat het woon- en leefklimaat in Noord-Nederland zou verslechteren als er massaal huizen bijkomen. "Die 220.000 huizen nemen maar een paar procent van de ruimte in, maar je moet natuurlijk wel eerst een goed plan maken. Het landschap komt dan niet in gevaar en je hebt wél de economische voordelen die we echt nodig hebben."

